Стало известно о гибели бывшего первого вице-губернатора Тульской области Шеденкова

Занимавший пост руководителя аппарата - первого заместителя губернатора Тульской области Станислав Шеденков умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщила организация «Тульское землячество» , где он председательствовал после выхода на пенсию.

Обстоятельства смерти руководителя его соратники не уточнили, но выразили глубокое соболезнование семье и близким покойного.

«Все, кто знали Станислава Алексеевича, глубоко скорбят в связи с его кончиной», - указали в сообщении.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах уточнило, что тело Шеденкова нашли после тушения пожара в доме на территории садового товарищества «Лесные поляны - 2» в Пушкинском городском округе Московской области. Косвенно эту информацию подтвердил подмосковный главк СК.

В ведомстве уточнили, что завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после обнаружения тела 73-летнего мужчины в сгоревшем доме.

По данным криминалистов, вероятной причиной источника возникновения огня стал зажженный камин. Владелец дома после разведения пламени отправился спать. Возгорание произошло в ночь на понедельник, 4 ноября.

«Московский комсомолец» подчеркнул, что в доме с Шеденковым находилась его знакомая, которая спаслась во время пожара.

Уроженец тульского поселка Подлесный, Станислав Шеденков начал свою политическую карьеру в начале 90-х, когда возглавил город Новомосковск и Новомосковский район Тульской области. В 1996 году получил пост вице-губернатора региона, а после перешел на работу в Москву, где до ухода на пенсию работал в мэрии.

В минувший понедельник, 4 ноября, стало известно о смерти российского актера Артура Березина. Он ушел из жизни в возрасте 69 лет в Кейптауне. В ЮАР актер уехал в начале 90-х годов и провел там много лет.