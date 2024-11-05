05 ноября 2024, 13:16

Стало известно о гибели бывшего первого вице-губернатора Тульской области Шеденкова

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Занимавший пост руководителя аппарата — первого заместителя губернатора Тульской области Станислав Шеденков умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщила организация «Тульское землячество», где он председательствовал после выхода на пенсию.

Занимавший пост руководителя аппарата - первого заместителя губернатора Тульской области Станислав Шеденков умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщила организация «Тульское землячество» , где он председательствовал после выхода на пенсию.

Обстоятельства смерти руководителя его соратники не уточнили, но выразили глубокое соболезнование семье и близким покойного.

«Все, кто знали Станислава Алексеевича, глубоко скорбят в связи с его кончиной», - указали в сообщении.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах уточнило, что тело Шеденкова нашли после тушения пожара в доме на территории садового товарищества «Лесные поляны - 2» в Пушкинском городском округе Московской области. Косвенно эту информацию подтвердил подмосковный главк СК.

В ведомстве уточнили, что завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после обнаружения тела 73-летнего мужчины в сгоревшем доме.

По данным криминалистов, вероятной причиной источника возникновения огня стал зажженный камин. Владелец дома после разведения пламени отправился спать. Возгорание произошло в ночь на понедельник, 4 ноября.

«Московский комсомолец» подчеркнул, что в доме с Шеденковым находилась его знакомая, которая спаслась во время пожара.

Уроженец тульского поселка Подлесный, Станислав Шеденков начал свою политическую карьеру в начале 90-х, когда возглавил город Новомосковск и Новомосковский район Тульской области. В 1996 году получил пост вице-губернатора региона, а после перешел на работу в Москву, где до ухода на пенсию работал в мэрии.

В минувший понедельник, 4 ноября, стало известно о смерти российского актера Артура Березина. Он ушел из жизни в возрасте 69 лет в Кейптауне. В ЮАР актер уехал в начале 90-х годов и провел там много лет.

Пожары Россия
05 ноября 2024, 08:16
Пассажиры поезда в московском метро эвакуировались из-за возгорания в вагоне
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Возгорание произошло утром 5 ноября в вагоне поезда московской подземки. О происшествии сообщил Telegram-канал «112».

По имеющимся данным, пожар вспыхнул в вагоне поезда на станции «Кузьминки». Пассажиры оперативно эвакуировались, а пламя быстро потушили, добавил источник канала.

В результате случившегося никто не пострадал.

Рано утром ЧП произошло также на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии. По информации источника 360.ru, на одной из станций на рельсы упала женщина. Пассажирку подняли на платформу и передали медикам.

В 07:44 столичный дептранс сообщил, что движение на линии начали вводить в график.

Пожары Метро Москва
04 ноября 2024, 19:16
Вылетевший в Уфу самолет запросил экстренную посадку в Пулкове
РИА «Новости»
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Экипаж самолета авиакомпании «Россия» готовится к экстренной посадке в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, Superjet направлялся в Уфу. Причиной экстренной ситуации, предположительно, стало возгорание в багажном отсеке.

Самолет будут проверять на наличие пожара, когда он приземлится в аэропорту вылета. Другие подробности происшествия неизвестны.

Ранее самолет «России», летевший из Санкт-Петербурга в Алма-Ату, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево в Москве. Борт сел по технической причине - из-за подозрения на течь топлива. В итоге рейс выполнили на резервном самолете.

Самолет Airbus A320 Pegasus ранее экстренно приземлился в Варшаве, после вылета из Москвы в Турцию. Причина смены курса не называлась.

Санкт-Петербург Уфа Самолеты
04 ноября 2024, 19:00
Пожар произошел в здании возле академии РАН в Москве
РИА «Новости»
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В пристроенном к академии РАН в Москве пятиэтажном здании произошло возгорание. Об этом 360.ru сообщил источник.

Прибывшие на место спасатели обнаружили черный дом на втором этаже здания, которое находится на реконструкции. Они установили, что в одном из кабинетов загорелся утеплитель.

Пожар оперативно ликвидировали на площади в пять квадратных метров, информация о пострадавших не поступала. Причины ЧП выясняются.

Ранее 4 ноября пожар произошел в одном из домов на Тверском бульваре в Москве. Самостоятельно из здания эвакуировались 14 человек.

Пожары Москва
04 ноября 2024, 18:45
ДТП с 12 автомобилями произошло в Москве
РИА «Новости»
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Массовое ДТП произошло на Большой Черкизовской улице в Москве. Столкнулись 12 автомобилей, сообщил источник 360.ru.

«По предварительным данным, пострадавших нет», - отметил он.

Информация о происшествии поступила в 17:14. На месте ДТП работают оперативные службы. Также для движения временно перекрыли несколько полос на Щелковском путепроводе. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Как сообщили в Telegram-канале столичного дептранса, из-за ЧП автомобильное движение в сторону области затруднено на 2,2 километра и осуществляется по одной полосе из четырех.

Накануне в Москве произошла массовая авария с участием 11 автомобилей.

Участниками ДТП стали шесть машин такси. Сообщалось о трех пострадавших.

До этого авария с шестью автомобилями случилась в центре столицы.

Жертвой ДТП стал один человек, еще трое пострадали.

ДТП Москва

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