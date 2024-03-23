Стало известно, могут ли казнить виновных в теракте в Подмосковье

Он констатировал, что сейчас на эту тему «задают много вопросов».

«Эта тема безусловно будет глубоко, профессионально, содержательно проработана. И будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества», - подчеркнул Васильев.

По последним данным, в результате теракта в Crocus City Hall погибли 133 человека. ФСБ задержала 11 причастных к преступлению.

Один из подозреваемых признался, что убивал людей за деньги по заданию кураторов. Как отметил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам, ФСБ продолжает работать над вскрытием пособнической базы террористов, выяснять, кто обеспечивал им транспорт и пути отхода, готовил тайники с оружием.