Стало известно, могут ли казнить виновных в теракте в Подмосковье
В России в свете трагедии в Красногорске глубоко проработают тему смертной казни и примут решение, которое будет отвечать ожиданиям общества. Об этом глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил в эфире «России 24».
Он констатировал, что сейчас на эту тему «задают много вопросов».
«Эта тема безусловно будет глубоко, профессионально, содержательно проработана. И будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества», - подчеркнул Васильев.
По последним данным, в результате теракта в Crocus City Hall погибли 133 человека. ФСБ задержала 11 причастных к преступлению.
Один из подозреваемых признался, что убивал людей за деньги по заданию кураторов. Как отметил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам, ФСБ продолжает работать над вскрытием пособнической базы террористов, выяснять, кто обеспечивал им транспорт и пути отхода, готовил тайники с оружием.