Стало известно, кто заказал пентаграмму со свиной головой для военкора Трушнина

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В материале сказано, что заказчик переехал на Украину после массовых протестов в Минске. По предварительным данным, именно он попросил художников нарисовать рисунок свиной головы внутри пентаграммы у двери квартиры военного корреспондента. По неуточненным данным, вандалы получили пять подобных заказов.

В другом посте канала опубликовали аудиозапись диалога, предположительно, с Волчиком. В ходе разговора он попросил нарисовать символ красной краской.

«Красный объект, красная краска, да? <…> Ну ладно, посмотрим как получится», - сказано в записи.

Ранее военный корреспондент Трушнин обнаружил на двери квартиры пентаграмму, внутри которой было изображение свиньи. В беседе с «360» он рассказал, что вандалов уже задержали. Ими оказались мужчина и женщина. Они выполняли приказ украинских спецслужб за денежное вознаграждение. Теперь пара предстанет перед судом.

Также в распоряжении «360» оказалось фото с места событий. На нем видно, что символ нарисовали не только на двери, но и на полу. Вокруг пентаграммы расставили зажженные свечи. По словам военкора, до этого ему поступали угрозы со стороны спецслужб Украины.