Стало известно, кто захватил заложников в ростовском СИЗО
Заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, проходят по террористическим статьям. Об этом РИА «Новости» рассказал источник.
Мужчины вооружены пожарными топорами и резиновыми дубинками. Огнестрельного оружия у них нет.
По данным Telegram-канала Mash , злоумышленники готовили теракт в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесии.
«За это двое получили 18 лет лишения свободы, еще один - 18,5», - написали авторы материала.
Еще одного мужчину подозревают в разбое. О шестом пока ничего не известно.
Движение транспорта ограничено в центре Ростова-на-Дону на прилегающих к СИЗО улицах. К месту происшествия съезжаются машины скорой помощи и Росгвардии.
Учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая. Сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры по освобождению сотрудников. Ранее появилось видео с заложниками из ростовского СИЗО.