Стало известно, кто захватил заложников в ростовском СИЗО

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Мужчины вооружены пожарными топорами и резиновыми дубинками. Огнестрельного оружия у них нет.

По данным Telegram-канала Mash , злоумышленники готовили теракт в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесии.

«За это двое получили 18 лет лишения свободы, еще один - 18,5», - написали авторы материала.

Еще одного мужчину подозревают в разбое. О шестом пока ничего не известно.

Движение транспорта ограничено в центре Ростова-на-Дону на прилегающих к СИЗО улицах. К месту происшествия съезжаются машины скорой помощи и Росгвардии.

Учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая. Сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры по освобождению сотрудников. Ранее появилось видео с заложниками из ростовского СИЗО.