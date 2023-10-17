Стало известно, кто погиб в ДТП с туристическим автобусом в Приморье

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«Личности погибших (в аварии - прим. ред.) установили», - сказал он.

Туристический автобус 16 октября ехал из Китая в Уссурийск в Хасанском районе Приморья. В транспорте находились 50 российских туристов, водитель - гражданин КНР. В ходе движения случилась авария - машина потеряла управление и съехала в кювет. В результате ДТП погибли два человека.

Как сообщил руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский, почти все пассажиры получили травмы. В Минздраве региона заявили о 29 госпитализированных, четырех пациентов эвакуировали санавиацией во Владивосток.

СУ СК России по региону сообщило о возбуждении уголовного дела после аварии. Сотрудники правоохранительных органов начали узнавать детали у очевидцев ЧП. Помимо этого, назначили судебные экспертизы, включая автотехническую.