Стало известно, кто был целью нападавшего с коктейлем Молотова во Владимире

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По данным канала, днем 13 апреля Баранов находился в здании администрации. По словам чиновника, первая бутылка с зажигательной смесью полетела в окно, вторая - в сторону его автомобиля.

Водитель, который ждал Баранова у входа, предотвратил порчу машины. Третью бутылку злоумышленник бросил в припаркованный Hyundai Creta.

Вице-губернатор заявил, что преступником оказался мужчину средних лет. Во время нападения он не прятал своего лица.

Ранее появилось видео , на котором запечатлен нападавший.