Стало известно, кому принадлежал упавший под Коломной самолет
Разбившийся под Коломной Sukhoi Superjet 100, предположительно, принадлежал авиакомпании «Газпром Авиа». Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
\"По предварительным данным, сегодня, 12 июля 2024 года, в районе Коломны Московской области потерпел крушение борт ООО Авиапредприятие «Газпром Авиа»\", - сообщили в надзорном ведомстве.
На место выехал московский межрегиональный транспортный прокурор Константин Букреев.
Минпромторг сообщал , что разбившийся самолет не был импортозамещенным.