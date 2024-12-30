30 декабря 2024, 22:25

Стало известно, когда опубликуют промежуточный отчет по авиакатастрофе в Актау

РИА «Новости»
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Правительственная комиссия Казахстана по расследованию причин авиакатастрофы у города Актау самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) озвучит предварительные выводы в течение 30 дней. Об этом в интервью агентству «Казинформ» сказал член комиссии, вице-министр транспорта республики Талгат Ластаев.

«В целом по стандартам в течение 30 дней озвучиваются предварительные или промежуточные результаты расследования», - заявил он.

Ластаев отметил, что сейчас эксперты проводят полевой этап расследования. Они оценят собранные в специально организованном ангаре в аэропорту Актау фрагменты воздушного судна, отпечатки в месте крушения самолета, а также сделанные слепки.

Ранее Минтранс Казахстана сообщил об отправке черных ящиков потерпевшего крушение лайнера в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

Самолет рейса Баку - Грозный разбился 25 декабря, погибли 38 человек. Пострадавших при крушении лайнера трех граждан Азербайджана отправили из Актау на родину.

Авиация Казахстан Авиакатастрофы Самолеты Азербайджан Крушение самолета в Актау
30 декабря 2024, 18:57
Автозаправка загорелась в Грозном
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В Грозном произошел пожар на автозаправочной станции. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве уточнили, что огонь охватил автоцистерну с топливом, автомагазин и операторскую АЗС. Пожар на 450 квадратных метрах потушили 82 специалиста и 14 единиц техники МЧС России, пострадавших нет. Причина ЧП выясняется.

«Благодаря грамотным действиям сотрудников МЧС России удалось минимизировать ущерб, не допустить разгерметизации цистерн на АЗС и перехода огня на расположенные неподалеку здания», - заявили в ведомстве.

В воскресенье «Газель» попала в аварию с фурой неподалеку от автозаправки на проспекте Энергетиков в Дзержинском, оба автомобиля вспыхнули. На место оперативно прибыли пожарные бригады , информация о пострадавших не поступала.

Ранее крупный пожар произошел в Краснодаре , огонь разгорелся на овощной базе в поселке Агроном.

Пожары МЧС РФ
30 декабря 2024, 17:05
Черные ящики разбившегося под Актау самолета отправили в Бразилию
РИА «Новости»
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Черные ящики лайнера Azerbaijan Airlines, разбившегося под Актау, отправили в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA). Об этом сообщило Министерство транспорта Казахстана.

Члены комиссии по расследованию авиакатастрофы также вылетели в Бразилию. В ведомстве пояснили, что у CENIPA есть необходимые технические возможности и лаборатория для считывания самописцев. Также именно Бразилия является страной-производителем воздушного судна Embraer.

Самолет, следовавший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря неподалеку от Актау. Погибли 38 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отверг версию о целенаправленной атаке на лайнер. По его словам, пассажирское судно могли сбить случайно.

Ранее троих выживших при крушении граждан Киргизии доставили в Бишкек спецбортом. Сейчас они находятся в Национальном госпитале республики под наблюдением врачей.

Бразилия Крушение самолета в Актау
30 декабря 2024, 16:24
Автомобиль с семейной парой провалился под лед в Приморье
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Лед реки Раздольной в Приморском крае не выдержал веса выехавшего на него легкового автомобиля с семейной парой. Внедорожник с телами мужчины и женщины водолазы нашли на глубине четырех метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве уточнили, что в месте происшествия толщина льда составляла около пяти сантиметров, что недостаточно, чтобы выдержать вес даже одного человека, не говоря о тяжелой машине.

Прибывшие на место специалисты достали тела погибших из воды.

Спасатели призвали россиян отказаться от выезда машин на замерзшие водоемы в непредназначенных для этого местах и вне ледовых переправ.

«Не пренебрегай предупреждающими знаками - не испытывай судьбу», - призвали в ведомстве.

На минувшей неделе в Мухорском заливе Байкала погиб водитель внедорожника. Мужчина понадеялся на толщину льда замерзшего озера и выехал на него на своем транспортном средстве. Он успел проехать около 600 метров, когда лед треснул и машина ушла ко дну.

МЧС РФ Машины Водоемы
30 декабря 2024, 16:14
Стрельба из-за беляша. Нападение на пенсионера в Санкт-Петербурге сняли на видео
РИА «Новости»
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Пожилой мужчина устроил стрельбу в Санкт-Петербурге, не поделив беляш с другим прохожим. Конфликт развернулся около станции «Проспект Большевиков», сообщил Telegram-канал «78 |Новости».

Нападение произошло около остановки общественного транспорта напротив метро: 66-летний житель Северной столицы ел беляш, когда к нему подошел 68-летний прохожий. Незнакомец начал требовать поделиться с ним выпечкой, а отказ вывел его из себя.

Мужчина достал травматический пистолет и выстрелил несколько раз. Одна из пуль попала пострадавшему пенсионеру в лицо. Его госпитализировали с сотрясением и закрытой черепно-мозговой травмой.

Нападавшего удалось задержать на месте. Его скрутил майор милиции в отставке, ставший очевидцем случившегося. Стрелок навредил и ему.

«Мы на дорогу скатились. И он в это время два раза выстрелил. Первый - куртка на плече разорвана, второй - в живот. Ну ничего, я его прижал», - рассказал обезвредивший нападавшего.

Ранее стрелок уже привлекался к уголовной ответственности. Теперь ему грозит еще одна статья.

Несколько дней назад в Нижегородской области мужчину расстреляли за попытку защитить девушку от изнасилования. Ему выстрелили в голову шесть раз.

Санкт-Петербург Стрельба Видео

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