Стало известно, когда опубликуют промежуточный отчет по авиакатастрофе в Актау

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«В целом по стандартам в течение 30 дней озвучиваются предварительные или промежуточные результаты расследования», - заявил он.

Ластаев отметил, что сейчас эксперты проводят полевой этап расследования. Они оценят собранные в специально организованном ангаре в аэропорту Актау фрагменты воздушного судна, отпечатки в месте крушения самолета, а также сделанные слепки.

Ранее Минтранс Казахстана сообщил об отправке черных ящиков потерпевшего крушение лайнера в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

Самолет рейса Баку - Грозный разбился 25 декабря, погибли 38 человек. Пострадавших при крушении лайнера трех граждан Азербайджана отправили из Актау на родину.