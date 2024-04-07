Стало известно, как себя чувствует раненый губернатор Чибис

«Не пройден период, в течение которого могут возникнуть какие-то осложнения, ухудшения состояния. Таковы особенности течения послеоперационного периода при подобных ранениях», - подчеркнул Панычев.

Врачи круглосуточно следят за здоровьем мурманского губернатора. Сейчас его состояние движется от тяжелого к среднему.

Покушение на главу Мурманской области произошло после его встречи с жителями города Апатиты. На парковке возле дома культуры к 45-летнему Андрею Чибису подбежал незнакомый мужчина и ранил в живот ножом. Губернатора удалось спасти благодаря быстрой госпитализации.

Подозреваемого сразу же задержали. Он объяснил свой поступок личной неприязнью и голосом в голове. Суд на два месяца арестовал обвиняемого. Вердикт огласили во время выездного заседания в больнице, где лежит злоумышленник, раненный при задержании.