07 апреля 2024, 16:47

Стало известно, как себя чувствует раненый губернатор Чибис

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис находится в палате интенсивной терапии после операции. Его состояние стабильное, положительная динамика есть, но пока она идет медленно. Как заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев, еще рано говорить, что все хорошо. Его слова опубликовала пресс-служба оперативного штаба Мурманской области.

«Не пройден период, в течение которого могут возникнуть какие-то осложнения, ухудшения состояния. Таковы особенности течения послеоперационного периода при подобных ранениях», - подчеркнул Панычев.

Врачи круглосуточно следят за здоровьем мурманского губернатора. Сейчас его состояние движется от тяжелого к среднему.

Покушение на главу Мурманской области произошло после его встречи с жителями города Апатиты. На парковке возле дома культуры к 45-летнему Андрею Чибису подбежал незнакомый мужчина и ранил в живот ножом. Губернатора удалось спасти благодаря быстрой госпитализации.

Подозреваемого сразу же задержали. Он объяснил свой поступок личной неприязнью и голосом в голове. Суд на два месяца арестовал обвиняемого. Вердикт огласили во время выездного заседания в больнице, где лежит злоумышленник, раненный при задержании.

Суд Больницы Врачи Андрей Чибис Мурманская область
07 апреля 2024, 17:01
Телефонные мошенники выманили у москвички почти 75 миллионов рублей
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Злоумышленники под видом банковских сотрудников и правоохранителей обманули жительницу Москвы и выманили у нее 74,6 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Мошенники убедили женщину, что ее денежные сбережения находятся в опасности, и заставили ее передать все деньги им, чтобы провести «переактивацию счетов».

«Аферисты сообщили, что для этой „процедуры“ нужно постоянно подтверждать свою платежеспособность путем внесения наличных через банкомат на определенные счет», - указали в пресс-службе.

По требованию прокуратуры счета мошенников арестовали.

Ранее аферисты убедили профессора Гнесинки перевести им 339 тысяч рублей. Когда злоумышленники получили деньги, они заблокировали свою жертву в мессенджерах.

Рубль Мошенничество Деньги Москва
07 апреля 2024, 16:52
Восемь медучреждений Орска оказались в зоне подтопления
РИА «Новости»
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Восемь объектов здравоохранения Орска оказались в зоне подтопления, сообщил помощник Минздрава России Алексей Кузнецов. Его слова привело РИА «Новости».

Порядка 132 пациентов перевели в другие медицинские учреждения.

«Коек для пациентов достаточно», - подчеркнул Кузнецов.

Ранее помощник министра сообщил, что из-за паводка за медпомощью обратились почти 100 жителей Орска. В больницах находятся девять пострадавших, среди них - трое детей. Жизням этих людей ничего не угрожает.

Все школы в Орске перевели на дистанционное обучение из-за наводнения. Образовательные учреждения будут на удаленке до особого распоряжения.

Здравоохранение Минздрав Россия Наводнение в Оренбургской области
07 апреля 2024, 16:28
Минстрой оценил ущерб от паводка для АПК Оренбуржья в 65 миллионов рублей
Пресс-служба МЧС
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Предварительный ущерб, нанесенный агропромышленному комплексу Оренбургской области в результате паводка, составил 65 миллионов рублей. Такую оценку сделал Минстрой России, сообщил губернатор региона Денис Паслер в Telegram-канале.

«По предварительным данным федерального Минстроя, ущерб, нанесенный инфраструктуре в результате паводка, составляет порядка 21 миллиард рублей, 65 миллионов рублей - предварительный ущерб, нанесенный агропромышленному комплексу», - отметил губернатор.

Он обратился к оренбуржцам, которые находятся в зоне возможного подтопления, и призвал жителей оперативно эвакуироваться. Правоохранители обеспечивают порядок на опасных территориях.

«Переждать стихию жизненно важно в пунктах временного размещения, которые организованы в достаточном количестве», - добавил Паслер.

По его словам, ситуация в регионе и других субъектах России остается сложной. Прогнозируемый пик паводка в Оренбуржье - 10 апреля.

Стихия затронула 27 муниципалитетов в регионе. В Оренбуржье продолжается эвакуация людей.

Паводки Россия Наводнение в Оренбургской области
07 апреля 2024, 16:07
Россиянка погибла в Гагре после падения со скалы
Unsplash
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Россиянка погибла в западной части Абхазии, сорвавшись с края скалистого участка автодороги. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службы МЧС республики.

«На 18-м километре шоссе Убыхов российская туристка сорвалась вниз со скалы», - сказал собеседник агентства.

Падение произошло в Гагре, 40-летняя женщина сильно пострадала. Спасатели доставили ее в больницу, но там она скончалась. Россиянка упала с высоты 50-60 метров, но как она вообще оказалась за оградой дороги - непонятно.

«Будет проведено расследование, каким образом она оказалась за оградой шоссе», - добавили в МЧС.

Ранее туристка упала со скалы на Кавказе из-за тяжелого рюкзака. Девушка села на камень во время привала, но потеряла равновесие и упала. Туристка пролетела около 100 метров, получила ссадины и ушибы. Первую помощь ей оказали другие путешественники, вызвали спасателей.

Спасатели Абхазия Женщины Дороги

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