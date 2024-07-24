24 июля 2024, 19:30

Стало известно, как попал в Турцию предполагаемый взрывник авто в Москве

РИА «Новости»
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Подозреваемый в подрыве внедорожника в Москве мужчина после совершения преступления отправился в Турцию под видом туриста, заявил источник в МВД республики. Там уточнили, что на момент пересечения границы его имени не было в списках разыскиваемых, сообщило РИА «Новости».

Днем 24 июля о задержании мужчины объявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. По его словам, подозреваемый оказался на территории республики в 09:40. Менее чем через час правоохранители получили запрос от российского отделения Интерпола.

«Этот террорист сегодня совершил теракт в России и сразу же сбежал. Он не числился среди разыскиваемых или лиц, представляющих угрозу, поэтому въехал в Турцию как турист», - уточнил источник.

Взрыв прогремел утром в среду на Синявинской улице в Москве. Пострадали мужчина и женщина в Toyota Land Cruiser Prado. По предварительной информации, взрывное устройство заложили под днище автомобиля в районе водительского сидения. Обоих пострадавших госпитализировали, СК возбудил уголовное дело.

Турция Задержания Уголовное дело Взрывы Машины Москва
24 июля 2024, 18:12
Прокуратура проверит участников «Последнего героя» из-за съеденной выдры
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Прокуратура проверит участников реалити-шоу «Последний герой», находящихся в Горном Алтае, по заявлению телезрителя. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, неизвестный написал жалобу в прокуратуру после выхода в эфир четвертого выпуска нового сезона проекта. В нем нейрохирург Алан Царикаев поймал и вместе с соплеменниками приготовил и съел выдру.

Сам Царикаев отказался комментировать 360.ru что-либо, сообщив, что все подобные вопросы вправе обсуждать только представители телеканала-вещателя.

Блогер, обозревавший выпуск , заявил, что охота на выдр разрешена только осенью и зимой, поэтому назвал участников шоу браконьерами.

В мае губернатор Севастополя Михаил Развожаев отреагировал на слова участницы одного из реалити-шоу на телеканале «Пятница!», назвавшей город «дырой».

Прокуратура РФ Телевидение
24 июля 2024, 16:26
Петербурженка бросила трех детей на улице и ушла на работу
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Жительница Санкт-Петербурга оставила трех своих детей на улице без присмотра и отправилась на работу. Брата и двух его сестер поместили в больницу, а женщину привлекут к ответственности, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Брошенных детей заметили на Васильевском острове, уточнило издание «Мойка 78». Сначала местные жители обратили внимание на одинокую годовалую девочку, на теле которой были синяки.

«Позже заметили еще двух детей без присмотра взрослых, ими оказались девяти- и 11-летний брат и сестра найденного ребенка», - подчеркнули в СК.

Дети, добавили в ведомстве, выглядели неопрятно. Их доставили в больницу для осмотра.

Личность их матери удалось установить. По данным «Фонтанки» , 35-летняя женщина воспитывает детей одна. Уходя на работу, она оставляла их без присмотра.

На петербурженку составили протокол и могут возбудить против нее уголовное дело. Раньше женщину привлекали к ответственности за проституцию.

Ранее жительница Каменска-Уральского снимала видео , на котором душила своего ребенка для того, чтобы шантажировать его отца. Против нее были возбуждены два уголовных дела: по статьям «Угроза убийством» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Санкт-Петербург Дети Следственный комитет России
24 июля 2024, 16:24
«Врагов не было». Соседка — о мужчине, чью машину подорвали на севере Москвы
Телеканал «360»
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У семейной пары, которую подорвали в иномарке на севере Москвы, не было врагов. Об этом 360.ru рассказала соседка пострадавших супругов.

«Семья военных, очень хорошая. У них четверо детей, все довольно коммуникабельные. Очень доброжелательные люди. Ничего плохого вообще не могу сказать. Как это вообще случается - непонятно. Очень страшно…» - призналась она.

Женщина рассказала, что сам момент взрыва не видела, только слышала сильный грохот. После в чате дома написали, что подорвали машину жильцов. По словам собеседницы 360.ru, все соседи друг друга хорошо знают, общаются.

«Мы здесь все дружно живем. В доме, ну абсолютно точно, нет никого ни у кого недоброжелателей», - подчеркнула она.

Ранее полиция подтвердила, что в иномарке сдетонировал неустановленный предмет. Следователи возбудили уголовное дело. По одной из версий, взрыв иномарки - покушение на убийство ее владельца из-за профессиональной деятельности.

«У него (пострадавшего военного - прим. ред.) не было никаких врагов», - уверена соседка.

Telegram-канал Mash опубликовал ролик, на котором видно, как неизвестный что-то подложил под днище машины в районе сиденья водителя, а затем скрылся. Сам момент взрыва внедорожника засняли камеры. В результате происшествия мужчине оторвало конечности , а женщина получила рваные раны лица. Следователи установили личность подозреваемого в подрыве.

Уголовное дело Убийства Дети Семья Военные Взрывы Иномарки Машины Водители Полиция Москва
24 июля 2024, 16:02
Исполнитель подрыва авто на севере Москвы сбежал в Турцию
РИА «Новости»
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Исполнитель подрыва автомобиля на севере Москвы сбежал в Турцию. Об этом сообщил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников в беседе с Life.ru.

Российская сторона работает с турецкими коллегами по вопросу экстрадиции подозреваемого, добавил глава ФСБ.

«Работаем с Турцией… Посмотрим», - сказал Бортников.

Следственный комитет установил личность предполагаемого преступника. Специалисты осмотрели машину, на которой подозреваемый приехал к месту ЧП.

Иномарка Toyota Land Cruiser взорвалась 24 июля на Синявинской улице. В машине находились два человека, водителю оторвало стопы. По данным СМИ, неизвестный заложил взрывчатку под кресло водителя. Внедорожник принадлежал военному, сообщил RT.

Турция ФСБ Москва

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