17 декабря 2024, 07:16

Стало известно, как могли взорваться СВУ на Рязанском проспекте в Москве

РИА «Новости»
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Взрывное устройство на Рязанском проспекте утром во вторник,17 декабря, могли привести в действие дистанционно. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника, взрыв произошел после детонации взрывного устройства, заложенного у выхода из подъезда. Официально информацию не подтвердили.

По данным источника 360.ru, СВУ могло быть примотано к ручке электросамоката и приведено в действие дистанционно. В результате взрыва погибли два человека , предположительно, высокопоставленный военный и его помощник.

Взрывы Москва
17 декабря 2024, 07:23
Появились кадры с места взрыва в Москве, где погибли два человека
Freepik
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Появилось видео с места взрыва на Рязанском проспекте в Москве, в котором погибли два человека. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На них видно, что из-за ЧП разбились стекла, около входа в здание образовалась дыра в земле.

Как сообщили 360.ru в экстренных службах, происшествие случилось на первом этаже многоэтажного дома. По неуточненной информации, одним из погибших был высокопоставленный военный, а второй - его помощник.

Происшествие случилось из-за детонации взрывного устройства. По предварительным данным, взрывчатку заложили у выхода из подъезда. Официальной информации по этому поводу пока нет. Как отметил Telegram-канал Shot, взрывное устройство на Рязанском проспекте могли активировать дистанционно.

Военные Взрывы Видео Москва
17 декабря 2024, 04:06
Женщина проходила 2,5 года с хирургическими ножницами в животе
Freepik
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Жительница Индии прожила два с половиной года с хирургическими ножницами, забытыми врачами в ее брюшной полости после операции. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Индианка Камла Бай перенесла операцию по удалению раковой опухоли в яичниках в феврале 2022 года. После хирургического вмешательства женщина начала испытывать сильные боли в животе и проконсультировалась с врачами. Медики ее обследовали, но не обнаружили никаких патологий. При этом лекарства ей не помогали.

Причину болей удалось установить только после компьютерной томографии, которую сделали в ноябре 2024 года. На снимках врачи увидели, что рядом с толстой кишкой находятся ножницы. Женщине провели операцию, удалив инструмент. Бай планирует подать на врачей в суд.

Ранее жительница Турции, обратившаяся к врачу с жалобами на головную боль, узнала, что семь лет жила с ножницами в животе , которые забыли хирурги после операции по удалению кисты.

Индия Больницы Врачи Онкология
17 декабря 2024, 01:46
Крокодил напал на мужчину и утащил его под воду
Freepik
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В Малайзии крокодил атаковал мужчину, переходившего деревянный мост, утащив его под воду. Об этом сообщило издание Malay Mail.

Рептилия напала на мужчину вечером 15 декабря, когда он направлялся в гости к брату. В тот момент он переходил реку по деревянному мосту. Мужчина успел позвать на помощь до того, как крокодил утащил его под воду.

«Тело жертвы было позже найдено членами его семьи примерно в двух метрах от места происшествия в 21:30 (по местному времени) того же дня», - уточнило издание.

На теле погибшего остались следы от зубов рептилии. Останки доставили в больницу для проведения вскрытия.

Ранее в Австралии бывший спортсмен Мерв Хьюз вытащил своего экс-соперника из реки, которая кишела крокодилами.

В октябре в Малави хищник растерзал рыболова на глазах у его друзей. До этого на Шри-Ланке крокодил напал на 60-летнего мужчину, который попытался перейти реку.

Животные Реки
16 декабря 2024, 23:07
Появилось видео смертельного ДТП в Новой Москве с пьяной женщиной на Porsche
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Пьяная женщина на Porsche сбила ребенка с няней в коттеджном поселке на территории Новой Москвы. 360.ru показал момент аварии.

Няня везла мальчика на снегокате по тропинке вдоль дороги. В какой-то момент их догнала черная иномарка. Porsche заехала на заснеженный тротуар и сбила двух человек.

Ребенок попал под колеса первым и впоследствии умер в больнице. Его няня получила травмы. Владелица машины отказалась от медосвидетельствования , но признала вину. Щербинский районный суд Москвы заключил ее под стражу на два месяца.

Бывший муж женщины за рулем Porsche сообщил журналистам, что она злоупотребляла алкоголем. Супруги развелись около пяти лет назад.

Еще одно ДТП случилось на Садовнической улице в центре Москвы. Снегоуборочный трактор опрокинулся, заезжая на подземную парковку. Водитель пожаловался медикам на боль в спине.

Дети ДТП Алкоголь Видео Москва

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