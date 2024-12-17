Стало известно, как могли взорваться СВУ на Рязанском проспекте в Москве
Взрывное устройство на Рязанском проспекте утром во вторник,17 декабря, могли привести в действие дистанционно. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По данным источника, взрыв произошел после детонации взрывного устройства, заложенного у выхода из подъезда. Официально информацию не подтвердили.
По данным источника 360.ru, СВУ могло быть примотано к ручке электросамоката и приведено в действие дистанционно. В результате взрыва погибли два человека , предположительно, высокопоставленный военный и его помощник.