Стало известно, где пройдет лечение раненый губернатор Мурманской области

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«Вероятнее всего, его переведут в Мурманскую областную больницу», - рассказала она.

Накануне губернатор Мурманской области получил ножевое ранение и попал в реанимацию. Нападавшего задержал сотрудник Росгвардии, его представят к награде. Боец не только проявил мужество и профессионализм, но и предотвратил тяжкие последствия.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела о нападении на Чибиса. Оказалось, что подозреваемый уже проходил по уголовному делу о причинении легкого вреда здоровью.

Прокуратура признала обоснованным возбуждение уголовного дела о покушении на мурманского губернатора. Сторона обвинения также заподозрила фигуранта в попытке скрыться с места преступления.