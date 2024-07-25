25 июля 2024, 21:45

Стало известно, где и когда пройдет прощание с МотоТаней

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Церемония прощания с погибшей в ДТП в Турции Татьяной Озолиной (известна под псевдонимом МотоТаня) пройдет на Троекуровском кладбище. Об этом сообщила «Российской газете» администрация некрополя.

Близкий друг байкерши фотограф Александр Володиков заявил, что траурное мероприятие назначили на 28 июля в 11:00 в зале на Рябиновой улице, 24.

Ранее Сергей Хардиков, который ехал в одной группе с погибшей мотоциклисткой, заявил о странном исчезновении видеокамеры со шлема женщины после ДТП. Он объяснил, что искал ее несколько дней.

Также мужчина рассказал, что версия аварии от турецких СМИ отличается. Журналисты написали, что Озолина врезалась в мотоцикл ехавшего с ними Онура Обута. При этом Хардиков видел другую картину - как Онур затормозил и задел заднюю часть мотоцикла Татьяны.

Турция Путешествия ДТП Блогеры
25 июля 2024, 22:27
Полуторагодовалый ребенок выпал из окна в Подмосковье
РИА «Новости»
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В Зарайске из окна квартиры выпал полуторогодовалый ребенок. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Зарайске с четвертого этажа жилого дома выпал мальчик. Малыш госпитализирован», - сообщили в ведомстве.

Других подробностей происшествия спасатели не привели.

МЧС напомнило, что при наличии в квартире детей, выходя из помещения, нужно закрывать окна. Также необходимо установить блокираторы и не оставлять ребенка без присмотра.

В Шарыпове оставленный без присмотра двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа. Мать мальчика и ее сожитель смотрели телевизор в другой комнате. Ребенок находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Дети Зарайск МЧС РФ Россия Квартиры
25 июля 2024, 22:19
Появились новые данные о «захвате» жилого дома в Каспийске
РИА «Новости»
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В Дагестане в городе Каспийск силовики проводят специальные мероприятия. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Жильцов многоквартирного дома по улице Ленина эвакуировали», - сказал собеседник агентства.

По информации ТАСС , спецслужбы проверяют сообщение о нахождении в доме самодельного взрывного устройства.

Ранее в СМИ появилась информация, что в жилом доме на улице Ленина в Каспийске забаррикадировались неизвестные. Они якобы угрожали подорвать здание. Telegram-канал «Голос Дагестана» сообщил, что людей из дома вывели, строение обесточили, силовики готовятся к переговорам.

Дагестан Взрывы Оружие
25 июля 2024, 21:19
Вооруженные люди забаррикадировались в жилом доме в Каспийске и угрожают его взорвать
РИА «Новости»
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В Каспийске неизвестные забаррикадировались в многоэтажке и грозятся подорвать здание. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По предварительной информации, ЧП произошло в квартире на улице Ленина. Подписчики канала заявили, что жильцов дома эвакуировали. Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Ранее неизвестный мужчина открыл стрельбу по правоохранителям в отделе полиции в Армении. Стрелять начал вооруженный винтовкой мигрант. Известно как минимум о двух пострадавших. Одного мужчину госпитализировали с ранением груди. По данным журналистов, нападавший - уроженец Ирана. Он отобрал автомат у одного из полицейских, попытался свести счеты с жизнью, а потом открыл беспорядочную стрельбу. СК Армении возбудил уголовное дело по факту случившегося.

Дагестан Стрельба Оружие
25 июля 2024, 19:32
Промышленный альпинист свалился в 18-метровую трубу в Москве
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Промышленный альпинист упал в кирпичную трубу на Смирновской улице в Москве. Подробности сообщил источник 360.ru.

Два специалиста разбирали кирпичную трубу диаметром 2,5 метра. Один из них упал внутрь с 18-метровой высоты и застрял.

Добраться к пострадавшему спасатели смогли лишь спустя примерно 40 минут. Предварительно, у альпиниста повреждены ноги.

На место происшествия прибыл представитель компании-подрядчика, в которой работал пострадавший. Также едет директор организации.

Ранее акробат разбился насмерть в ходе циркового выступления в Ростове-на-Дону. Он упал с высоты около четырех метров, когда ехал на велосипеде без руля по канату.

Москва

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