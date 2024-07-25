Стало известно, где и когда пройдет прощание с МотоТаней

Близкий друг байкерши фотограф Александр Володиков заявил, что траурное мероприятие назначили на 28 июля в 11:00 в зале на Рябиновой улице, 24.

Ранее Сергей Хардиков, который ехал в одной группе с погибшей мотоциклисткой, заявил о странном исчезновении видеокамеры со шлема женщины после ДТП. Он объяснил, что искал ее несколько дней.

Также мужчина рассказал, что версия аварии от турецких СМИ отличается. Журналисты написали, что Озолина врезалась в мотоцикл ехавшего с ними Онура Обута. При этом Хардиков видел другую картину - как Онур затормозил и задел заднюю часть мотоцикла Татьяны.