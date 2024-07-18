18 июля 2024, 13:29

Стало известно, что использовали террористы для поджога «Крокуса»

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Террористы, атаковавшие «Крокус Сити Холл», применили для поджога бензин или смешанный с маслом бензин. С таким заявлением выступил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Воронов, сообщил ТАСС.

Также Воронов подчеркнул, что системы пожаротушения в «Крокусе» не были предназначены для тушения поджогов с применением легковоспламеняющихся жидкостей.

«Я до сих пор не знаю, что там применялось: либо просто бензин, либо бензин с маслом как смесь Молотова», - сказал он на пресс-конференции в «Российской газете».

Теракт в «Крокусе»
18 июля 2024, 13:22
Системы пожаротушения в «Крокусе» не предназначались для тушения ряда поджогов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Системы пожаротушения в концертном зале «Крокус Сити Холл» не были предназначены для тушения поджогов с применением легковоспламеняющихся жидкостей. Об этом со ссылкой на МЧС сообщил ТАСС.

О подробностях поджога концертного зала заявил 18 июля директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Воронов.

«Я до сих пор не знаю, что там применялось: либо просто бензин, либо бензин с маслом как смесь Молотова», - указал он на пресс-конференции в «Российской газете».

Теракт в «Крокусе»
18 июля 2024, 11:48
Пожар начался на территории завода в Екатеринбурге
Соцсети
Читайте нас в: Google Новости
Утром в четверг на заводе «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге начался пожар. К месту прибыли несколько автомобилей МЧС для тушения возгорания, сообщил E1.ru.

По информации источника, Уральский завод транспортного машиностроения выпускает железнодорожную продукцию, станки-качалки, трамвайные вагоны и военную технику.

«Загорелась кровля пустующего цеха на площади в 300 „квадратов“, там велись сварочные работы. Трое рабочих эвакуировались, других людей в помещении не было», - сообщил источник в экстренных службах.

В главке МЧС по Свердловской области добавили, что загорелась кровля отдельно стоящего здания. В ведомстве уточнили, что сведений о пострадавших не поступало, на месте работают 14 единиц спецтехники и 37 человек личного состава.

В пресс-службе «Уралтрансмаша» подчеркнули, что возгорание уже ликвидировали, предприятие продолжает производственный процесс в штатном режиме.

Днем ранее пожар вспыхнул на крыше строящегося концертного комплекса в Сириусе.

Теракт в «Крокусе»
18 июля 2024, 11:25
Московского священника осудили за обмен порнографическими фото
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Суд приговорил протоиерея Димитрия (Кувырталова), настоятеля храма Архангела Михаила в Летове, к трем годам колонии общего режима за обмен порнографическими фотографиями через WhatsApp. Об этом сообщил ТАСС адвокат священника Денис Балуев.

Отца Димитрия задержали в прошлом году во время командировки в зону СВО, когда караульный нашел в его телефоне несколько частных переписок, в которых священник и его собеседницы отправляли друг другу интимные фотографии. При этом одной из участниц переписки не было 18 лет.

Протоиерея задержали и поместили в комендатуру, после чего перевели в Москву. Сторона обвинения запросила для него восемь лет, однако Зюзинский районный суд приговорил к трем.

«Возник прецедент, когда отправка и получение в мессенджере по обоюдному согласию абонентов изображений квалифицировано как тяжкое преступление, за которое назначен реальный тюремный срок», - прокомментировал приговор адвокат.

Сторона защиты будет обжаловать приговор.

Ранее жители Архангельска возмутились публичным показом фильма «Природа любви», в котором были откровенные сцены.

Фото Священники
18 июля 2024, 10:39
В Приморье беременную собаку использовали для приманки тигрицы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Беременную собаку оставили на привязи на площадке завода в приморском поселке Пластун, чтобы приманить тигрицу. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Собака сидела на цепи на производственной площадке без навеса целую неделю. Предположительно, ее привязали для приманки тигрицы, которая периодически заходит на территорию завода.

В полицию о случившемся сообщили неравнодушные местные жители. Сейчас полицейские проводят проверку по факту жестокого обращения с животным. Эта уголовная статья предусматривает наказание от штрафа и вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.

«Полиция просит граждан, ставших очевидцами происшествия или обладающих информацией об обстоятельствах случившегося, обращаться по телефонам: 102, 8 (423 73) 3 21 71», - добавили в пресс-службе.

Приморье Животные Полиция

Новости по теме