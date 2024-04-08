08 апреля 2024, 22:39

Стало известно, что будет с обрушившимся в Вязьме мостом

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Обрушившийся в Вязьме мост будут разбирать в круглосуточном режиме. За ночь путепровод нужно убрать, чтобы дать проезд поездам. Мост восстанавливать не будут, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.

«За ночь разрезать мост, убрать и дать возможность проезду поездов. Было семь пролетов моста, шесть обрушилось. Фактически его надо будет тоже разобрать», - сказал он.

В понедельник, 8 апреля, произошло обрушение путепровода, соединявшего центр Вязьмы с микрорайонами Московский и Юбилейный. По последним данным, многочисленные травмы получили пять человек, среди них один ребенок. Жертвой обрушения стала женщина. Следователи возбудили уголовное дело.

Очевидец происшествия рассказал «360», что у Панинского путепровода был проблемный участок, которым никто не занимался несколько лет. По данным регионального Минздрава, у пятерых пострадавших диагностировали множественные травмы.

Уголовное дело Обрушения Поезда
08 апреля 2024, 22:34
Тело угрожавшего суицидом певца Кунгурова нашли в центре Москвы
Телеканал «360»
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Оперный и эстрадный певец, заслуженный артист Чеченской Республики Евгений Кунгуров выполнил свою угрозу суицидом. Его тело нашли на Зоологической улице в Пресненском районе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

Сообщение с угрозой суицида артист направил своей супруге, которая в этот момент находилась далеко от дома. Обеспокоенная женщина вызвала на место спасателей, так как после полученной угрозы артист перестал выходить на связь.

По данным источника, у Кунгурова давно были проблемы с психикой, но на учет в государственной клинике он не вставал и находился под наблюдением частного психиатра.

Спасатели прибыли на место слишком поздно. К их приезду исполнитель уже реализовал свою угрозу об уходе из жизни. Сейчас около дома на Зоологической улице находится скорая. Следователи оцепили подход к подъезду.

Спасатели Музыка Москва
08 апреля 2024, 21:46
Находящаяся в розыске семья почти год прожила в шалаше в Тульской области
Freepik
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Пропавшую и находящуюся  в федеральном розыске семью с двумя детьми нашли в Тульской области, где они 11 месяцев жили в шалаше в лесу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

«Девочки в возрасте 12 и 10 лет спали на одной кровати с посторонним мужчиной возраста 27 лет. Образовательные и медицинские организации дети не посещали», - уточнил омбудсмен.

Крупин добавил, что шалаш представлял собой самодельной строение, стены которого состояли из фанеры, а вместо крыши был кусок линолеума. Пищу готовили на костре, а для мытья использовали воду, нагретую в тазу на огне. Детям пришлось спать на кровати, сделанной из кучи матрасов и тряпок.

В федеральном розыске семья находилась более полугода, подчеркнул он. Омбудсмен добавил, что мать девочек по суду ограничили в родительских правах. Дети сейчас находятся на реабилитации под госзащитой. Все это время девочки не посещали ни школу, ни больницу.

Ранее приморская прокуратура сообщила о госпитализации шестилетнего мальчика с переохлаждением после проведенной ночи в лесу на морозе.

Дети Семья Россия Полиция
08 апреля 2024, 21:32
Росгвардейцы задержали пьяного таксиста в Люберцах
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Сильное алкогольное опьянение не остановило водителя такси от поездки по городскому округу Люберцы. Задержали нарушителя сотрудники отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области.

Силовики дежурили на улице Спортивной, когда обратили внимание на автомобиль, совершающий опасные маневры. На служебном транспорте росгвардейцы догнали такси и после остановки проверили водителя.

Выяснилось, что мужчина сел за руль после употребления большого объема алкоголя. Внятно объясниться задержанный не смог и росгвардейцы передали его сотрудникам дорожно-патрульной службы.

Нетрезвым за руль машины такси сел 40-летний уроженец Перми. Сейчас по факту нарушения правил дорожного движения правоохранители проводят проверку.

В начале апреля полицейские ямальского города Лабытнанги задержали пьяного угонщика автомобиля. Нетрезвый мужчина на большой скорости двигался в сторону Салехарда, но непреодолимым препятствием на его пути стало дорожное ограждение.

ПДД Росгвардия Водители
08 апреля 2024, 21:14
Более двух тысяч домов оказались под угрозой подтопления в Оренбуржье
РИА «Новости»
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В ближайшие сутки в Оренбургской области может подтопить еще более двух тысяч жилых домов. Об этом сообщило правительство региона в социальной сети «ВКонтакте».

По информации властей, паводковые процессы приближаются к пиковым значениям.

«На предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реках Урал и Самара в пределах от пяти до 40 сантиметров, что может привести к подтоплению 2003 жилых домов, 2400 приусадебных участков в 35 населенных пунктах на территории 10 городских округов и муниципальных районов», - сообщили в региональном правительстве.

К вечеру понедельника, 8 апреля, в зону подтопления попали 10185 жилых домов и 12675 приусадебных участков.

Эвакуировано более шести тысяч человек , в том числе, более полутора тысяч детей.

Ранее стало известно, что паводок смыл мост через речку Боровку в поселке Паника Оренбургской области. По словам местных жителей, переправа ушла под воду еще несколько дней назад, а теперь ее полностью смыло течением.

Урал Паводки Реки Наводнение в Оренбургской области

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