Стало известно, что будет с обрушившимся в Вязьме мостом

«За ночь разрезать мост, убрать и дать возможность проезду поездов. Было семь пролетов моста, шесть обрушилось. Фактически его надо будет тоже разобрать», - сказал он.

В понедельник, 8 апреля, произошло обрушение путепровода, соединявшего центр Вязьмы с микрорайонами Московский и Юбилейный. По последним данным, многочисленные травмы получили пять человек, среди них один ребенок. Жертвой обрушения стала женщина. Следователи возбудили уголовное дело.

Очевидец происшествия рассказал «360», что у Панинского путепровода был проблемный участок, которым никто не занимался несколько лет. По данным регионального Минздрава, у пятерых пострадавших диагностировали множественные травмы.