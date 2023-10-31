Стало известно число задержанных после беспорядков в Махачкале

В сообщении сказано, что МВД, УФСБ и СУ СК РФ продолжают следственные действия, посвященные установлению и задержанию организаторов митингов и активных участников беспорядков в воздушной гавани.

«На данный момент задержаны 83 лица, принимавшие участие в противоправной деятельности», - сообщили в публикации.

Также полицейские провели более 50 обысков , нашли оргтехнику и телефоны с доказательством причастности подозреваемых к организации и участию в протестах.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что беспорядки в Махачкале инспирировали через социальные сети, в том числе с территории Украины. По его словам, агентуры западных спецслужб тоже участвовали в организации протестов в Дагестане. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров накануне заявил, что заблокирует канал «Утро Дагестан» из-за призывов к беспорядкам.