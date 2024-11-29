29 ноября 2024, 00:32

Стальной крюк вошел в мозг 13-летнему пловцу на тренировке

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Подросток получил тяжелую травму головы на тренировке в бассейне. Пострадавшего госпитализировали, его удалось спасти, сообщил глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков на своей официальной странице «Вконтакте».

Тринадцатилетний мальчик занимался на тренажере в бассейне в Сортавале, когда струна разделительной дорожки внезапно сорвалась. Фиксирующий крюк влетел подростку прямо в голову и пробил череп. Осколки стального карабина вошли в мозг.

Подростка оперативно доставили в районную больницу. Хирурги извлекли металлический предмет из его головы. В сознание мальчик пришел только через 12 дней, однако сейчас его удалось полностью стабилизировать.

Охлопков отметил, что к настоящему моменту пострадавший уже ходит самостоятельно. С ним занимаются психологи и логопеды. Медики считают, что подросток полностью восстановится. Ранее подросток на мопеде пострадал в ДТП в Кургане. Юноша столкнулся с автомобилем.

Дети Больницы Минздрав Республика Карелия
28 ноября 2024, 23:33
Момент смертельной аварии с мусоровозом в Подмосковье попал на видео
Unsplash
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Женщина погибла под колесами грузовика-мусоровоза в Павловском Посаде. Момент смертельного ДТП попал на видео, ролик разместила пресс-служба полиции Подмосковья в официальном Telegram-канале.

Предварительно стало известно, что водитель, 40-летний мужчина, двигался на грузовике задним ходом и наехал на прохожую, жительницу одного из домов на улице Кирова.

В результате 59-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. Прибывшие на место происшествия медики смогли только констатировать ее смерть.

Полиция начала проверку. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Ранее смертельное ДТП произошло в Домодедове. Источник 360.ru сообщал, что иномарка выехала на встречную полосу и влетела в автобус.

ДТП Видео Полиция Павловский посад
28 ноября 2024, 12:45
В Ленобласти полуторамесячная девочка умерла после кормления
Unsplash
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В Подпорожье 27-летняя мать после кормления обнаружила младенца мертвым. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Женщина на некоторое время оставила полуторамесячную дочь одну. Когда мать вернулась, ребенок не дышал. Была ли девочка уже на тот момент мертва, неизвестно.

Правоохранители не обнаружили признаков насильственной смерти. Экспертиза установит точную причину гибели ребенка. Авторы поста уточнили, что девочка жила в семье еще с четырьмя детьми. Их не замечали в каких-либо происшествиях.

В Москве ранее умер двухлетний ребенок из многодетной семьи. Друзья матери напоили ребенка бутиратом.

Дети Ленинградская область
28 ноября 2024, 11:36
«Не нужны мне их 100 тысяч». Спасший пассажиров SSJ-100 мужчина обиделся на «Азимут»
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Житель Краснодара Султан, который помог открыть аварийную дверь и выпустить людей из горевшего самолета Sukhoi Superjet 100 в Анталье, не получил нужной помощи от авиакомпании «Азимут». Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости».

Из-за происшествия Султан не попал на пересадку до Египта. На новый рейс у россиянина не было денег. Он обратился к представителям «Азимута» за помощью.

«Они сказали, что „мы здесь ни при чем“, что „ничем не можем вам помочь“. И предложили обратиться в турецкую авиакомпанию, выполнявшую рейс в Египет», - объяснил собеседник агентства.

Мужчина звонил в «Азимут» три раза, но так и не получил поддержки. Он расстроился, что авиакомпания никак не отреагировала на его положение. При этом там пообещали выплатить пассажирам 100 тысяч рублей в счет возмещения потерь.

«Не нужны мне их 100 тысяч. Моральная помощь от них нужна была в тот момент», - сказал Султан.

Улететь в Египет россиянину помог местный житель с банковской картой. Неравнодушный человек дал ему наличные в обмен на перевод.

Ранее в авиакомпании «Азимут» назвали причину жесткой посадки прилетевшего из Сочи в Анталью SSJ-100.

Египет Краснодар Самолет SSJ-100 Сочи Самолеты Мужчины Авиакомпании
28 ноября 2024, 02:54
Беременной жительнице Ульяновска случайно ввели кислоту в роддоме
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Врач-анестезиолог ульяновского роддома ошибся с выбором препарата для беременной. Он ввел женщине транексамовую кислоту. По информации сайта kp.ru, затем медик попытался скрыться.

Происшествие произошло уже после того, как женщина родила двойню. Врач подбирал препарат для анестезии, но перепутал банки. Он ввел пострадавшей вещество, которое обычно используется для предотвращения чрезмерной потери крови, синтетический аналог лизина.

Мать детей экстренно переправили в другую больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое. Источники издания утверждают, что после происшествия 44-летний анестезиолог хотел скрыться. Мужчину удалось задержать.

Следственный комитет России пока не прокомментировал эту информацию. По данным сайта kp.ru, в отношении допустившего ошибку анестезиолога завели уголовное дело, с ним уже работают правоохранители.

Ранее тело беременной женщины нашли в квартире в Свердловской области.

Врач-анестезиолог ульяновского роддома ошибся с выбором препарата для беременной. Он ввел женщине транексамовую кислоту. По информации сайта kp.ru , затем медик попытался скрыться.

Дети Беременность Больницы Врачи Женщины

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