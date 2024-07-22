Стали известны точные обстоятельства крушения Superjet в Подмосковье

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Межгосударственный авиационный комитет установил детали крушения самолета Sukhoi Superjet 100 под Коломной. Как сообщил ТАСС , перед крушением лайнером управляли вручную.

Скорость оказалась превышенной, и борт стал пикировать.

«На шестой минуте полета на скорости 320 узлов самолет перешел на снижение с увеличением угла тангажа на пикирование», - рассказали в МАК.

Экипаж пытался вывести самолет из пикирования с помощью рукояти управления, но сделать этого не удалось.

Самолет потерпел крушение в районе Коломны 12 июля. Погибли три человека: два пилота и бортпроводник. Как стало известно, судно не совершало обязательный облет после проведенного ремонта. Крушение связали с человеческим фактором.

Ранее специалисты закончили расшифровывать содержание «черных ящиков» с рухнувшего самолета. Версия, что авиакатастрофа произошла из-за проблемы с двигателями, не подтвердилась.