Стали известны сроки восстановления поврежденной поликлиники в Курске

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«На объекте восстановительными работами занимаются 12 человек, они приступили к разборке поврежденной кирпичной кладки на техническом этаже», - написал он.

Старовойт уточнил, что выбитые окна пока заклеивают пленкой. Стеклопакеты и сайдинг заказали. Окна поступят через три дня, сайдинг - в течение двух недель.

Поликлиника № 6 в Курске приостановила прием пациентов после падения на здание обломков украинского беспилотника. Части дрона рухнули на крышу медучреждения на Союзной улице. Из-за угрозы взрыва пациентов срочно эвакуировали. Никто из больных и персонала не пострадал.

Ранее украинские боевики запустили дрон со взрывчаткой на село Безымено под Белгородом. Из-за взрыва от сброшенного с беспилотника устройства в жилом доме выбило окна, повредило линию газоснабжения.