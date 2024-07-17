17 июля 2024, 04:03

Стали известны сроки экспертизы ДНК жертв авиакатастрофы в Подмосковье

РИА «Новости»
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Экспертиза ДНК погибших в результате крушения самолета SSJ-100 в Коломне может длиться не меньше месяца. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным экстренных служб, работы по поиску тел завершили. Специалисты обнаружили 38 фрагментов. Теперь необходимо точно установить принадлежность останков тел. Для этого у родственников пилотов возьмут анализы для проведения ДНК-экспертизы. Результаты будут готовы в течение месяца.

Самолет Sukhoi Superjet 100 рухнул в районе городского округа Коломна 12 июля. На его борту находились два пилота и бортпроводник. Никто их них не выжил. Следователи возбудили уголовное дело.

Специалисты закончили расшифровывать содержание «черных ящиков» с потерпевшего крушение самолета. Версия, что авиакатастрофа произошла из-за проблемы с двигателями, не подтвердилась.

Коломна Самолет SSJ-100 Авиакатастрофы Самолеты Крушение самолета под Коломной
17 июля 2024, 04:14
Прыгавший на диване мальчик случайно вылетел в открытое окно в Москве
РИА «Новости»
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В Москве четырехлетний мальчик попал в больницу с переломом лобной кости после того, как случайно выпал в окно из-за прыжков на диване. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Мать ребенка в это время занималась домашними делами. Мальчик прыгал на диване в гостиной. В какой-то момент ребенок не рассчитал силы и случайно вылетел в окно.

«Мама сразу обнаружила пропажу сына и на эмоциях выпрыгнула за ним», - говорится в сообщении.

Женщине и ребенку повезло, что квартира находилась на первом этаже. Несмотря на это, мальчик травмировался, так как упал головой вниз. Ребенка госпитализировали - он попал в реанимацию.

Как уточнил канал, сейчас четырехлетний прыгун находится в удовлетворительном состоянии. В ближайшее время его выпишут из больницы.

Ранее на востоке Словакии погиб трехлетний ребенок , оставленный на жаре в припаркованном автомобиле.

До этого в Санкт-Петербурге сотрудники метро задержали пятилетнего мальчика со множественными синяками на теле, когда он пытался один спуститься в подземку.

Дети Больницы Скорая помощь Москва
16 июля 2024, 21:48
В Москве эвакуировали посетителей торгового центра
Freepik
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На юге Москвы эвакуировали посетителей торгового центра «Каширская плаза». Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах города.

В четырехэтажном торговом центре Каширская плаза сработала сигнализация. По данным собеседника 360.ru, задымления нет, как и других признаков пожара.

Как заявили очевидцы, людей стали выводить из здания «по технической причине». Сейчас все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее на северо-востоке столицы загорелся чердак в четырехэтажном жилом доме.

Пожары Эвакуации Москва
16 июля 2024, 21:34
Мальчик с синяками по всему телу убежал от матери в Петербурге
РИА «Новости»
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Пятилетний мальчик с синяками и ссадинами пришел к станции метро «Международная» в Петербурге без сопровождения взрослых.  Ребенок привлек внимание прохожих, сообщила «Фонтанка».

По данным издания, мальчик пытался самостоятельно пройти в подземку. Сотрудники метро отправили его в детскую городскую больницу. После осмотра врачи выявили у ребенка множественные травмы. Мальчик рассказал, что его якобы истязала мать.

Позже выяснилось, что ребенок проживает в городе Сланцы в Ленобласти. На днях он с матерью приехал в гости к родственникам в Петербург. Сначала ребенок гулял на детской площадке, а затем вместе с мамой пошел в магазин, откуда сбежал.

Некоторое время женщина безуспешно искала сына, но потом обратилась в полицию. Следы ушибов на теле мальчика она объяснила его гиперактивностью.

Ранее тело девятилетнего мальчика нашли в чемодане в Перми. На трупе ребенка были следы удушья и колото-резаные раны. В убийстве заподозрили его мать. Камеры наблюдения зафиксировали, как ночью женщина катила чемодан по улице.

Санкт-Петербург Дети Метро Полиция
16 июля 2024, 21:19
Лидер террористов из «Крокуса» подрался с сотрудником СИЗО
РИА «Новости»
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В СИЗО «Лефортово» произошла драка между его сотрудником и Далерджоном Мирзоевым, лидером расстрелявших людей в «Крокус Сити Холле» террористов. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Уроженец Таджикистана стал грубо высказываться об исламе в разговоре с оперативником-мусульманином. Вспыхнул конфликт, который перерос в потасовку.

После инцидента сотрудникам СИЗО приказали свести к минимуму общение с арестованными. Официального подтверждения этой информации не поступало В «Лефортово» находятся четверо боевиков , расстрелявших зрителей в концертном зале. Их поместили в разные камеры, которые каждый день проверяют сотрудники изолятора.

Жертвами напавших на «Крокус» террористов стали 145 человек. Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что ключевой организатор теракта «находится за границей».

Драки СИЗО Боевики Теракт в «Крокусе»

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