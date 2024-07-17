Стали известны сроки экспертизы ДНК жертв авиакатастрофы в Подмосковье

По данным экстренных служб, работы по поиску тел завершили. Специалисты обнаружили 38 фрагментов. Теперь необходимо точно установить принадлежность останков тел. Для этого у родственников пилотов возьмут анализы для проведения ДНК-экспертизы. Результаты будут готовы в течение месяца.

Самолет Sukhoi Superjet 100 рухнул в районе городского округа Коломна 12 июля. На его борту находились два пилота и бортпроводник. Никто их них не выжил. Следователи возбудили уголовное дело.

Специалисты закончили расшифровывать содержание «черных ящиков» с потерпевшего крушение самолета. Версия, что авиакатастрофа произошла из-за проблемы с двигателями, не подтвердилась.