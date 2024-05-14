14 мая 2024, 20:42

Стали известны причины смерти журналиста Кононенко

РИА «Новости»
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Журналист Максим Кононенко скончался в больнице из-за внутреннего кровотечения. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, скорую вызвал сын Кононенко Глеб. Мужчину доставили в Научно-клинический центр № 3 в Троицке.

«Умер в больнице», - рассказал источник.

О смерти сотрудника СМИ сообщила его супруга 14 мая. Кононенко умер на 54-м году жизни. Он был автором канала «Специально для RT», ведущим программы «Реальная политика» на НТВ, главредом газеты «Дни.ру», колумнистом РИА «Новости» и «Известий». Многие запомнили его как мистера Паркера из «Живого Журнала».

Больницы Журналистика
14 мая 2024, 20:54
«Испугался моих слов». Регбистка Сайлаонова рассказала, как ее оскорбили в электричке
РИА «Новости»
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Регбистка сборной России и краснодарской «Кубани» Амина Сайлаонова подверглась оскорблениям и угрозам от неизвестного мужчины в вагоне поезда на МЦК. В интервью 360.ru спортсменка рассказала подробности происшествия.

По ее словам, сидевший рядом с ней пассажир бесцеремонно ее разглядывал и задавал вопросы о ее «половой принадлежности», спрашивая, не трансвестит ли она.

«Он откровенно заявлял, что, если ему не понравится мой ответ, я быстренько оттуда (из поезда - прим. ред.) вылечу. Дальше я уже снимать [на телефон] начала», - рассказала девушка.

Мужчина при этом грозился вызвать охрану, но потом неожиданно вышел из вагона.

«Возможно, он испугался моих слов», - предположила Сайлаонова.

Она отметила, что иногда люди, не разобравшись, могут к ней применить обращение «молодой человек», но подобный случай произошел впервые.

Спортсменка рассказала, что в полицию не обращалась, потому что на снятом ею видео нет даже лица абьюзера.

«Мы решили с друзьями и специалистами, что оно того не стоит», - подчеркнула собеседница 360.ru.

Также он рассказала, как выглядит этот человек: «Седой, с короткой стрижкой, щетиной, глаза карие, телосложение среднее».

Ей даже показалось странным, что при таких физических данных он не «побоялся вступить с ней в диалог».

По ее мнению, найти этого мужчину можно только с помощью камер видеонаблюдения.

Видео Женщины Полиция
14 мая 2024, 20:18
«Сам в шоке». Друг люберчанки, «изгонявшей огнем демонов», узнал о поджоге из новостей
РИА «Новости»
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Жительницу Люберец, которая подожгла квартиру во время «обряда по изгнанию демонов», поместили в психиатрическую больницу. Об этом 360.ru рассказал ее знакомый. Он добавил, что шокирован поведением девушки.

«Если честно, сам из новостей все узнал», - признался он.

О состоянии подруги мужчине пока ничего неизвестно. Он не пытался с ней созвониться, так как полагает, что она не возьмет трубку.

«Сам в шоке. К сожалению, у меня вообще никакой информации нет», - отметил он.

Молодой человек также не может представить, что могло случиться с девушкой, почему она решила устроить поджог.

По его словам, раньше поведение приятельницы не вызывало у него подозрений.

Жительница Люберец накануне устроила пожар в квартире. Сначала она подбрасывала в пламя вещи, а когда огонь разгорелся сильнее - выпрыгнула из окна.

Люберцы Поджоги Пожары Психология
14 мая 2024, 19:44
«Били по голове». Стали известны подробности нападения на школьников в Салавате
РИА «Новости»
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Мать избитого в Салавате школьника, который вместе с одноклассниками фотографировался для выпускного альбома, рассказала 360.ru подробности происшествия. По ее словам, напавшие на подростков мужчины находились в неадекватном состоянии.

Как рассказала женщина, ее сын вместе с одноклассниками участвовал в фотосессии для выпускного альбома. Ребята снимали клип на набережной.

В этот момент туда подъехал автомобиль с тонированными стеклами. Из него вышли трое молодых людей и попросили у ребят закурить.

«После того, как они получили отказ, в ход пошли кулаки», - отметила женщина По ее словам, нападавшие находились в неадекватном состоянии и не соображали, кто перед ними - дети, взрослые, мужчины, женщины или пожилые люди.

«Они произносили невнятные звуки, были даже не в алкогольном, а в наркотическом опьянении. <…> Они налетели, дети наши не были готовы [к нападению]. Потом вызвали полицию и скорую помощь», - рассказала мама пострадавшего мальчика.

Четверых ребят увезли в больницу. У всех ушибы, травмы мягких тканей, головы, лица.

«В основном били по лицу, по голове», - подчеркнула женщина.

Потерпевшая сторона обратились с заявлением в правоохранительные органы. Однако, как отметила мать пострадавшего школьника, она не знает, задержали ли к настоящему моменту злоумышленников.

Ранее стало известно, что пьяные мужчины избили школьников в Салавате. В отдел полиции поступили заявления о том, что неизвестные нанесли юношам телесные повреждения.

Выпускные Преступления Школьники Мужчины Полиция
14 мая 2024, 17:24
Огромный пожар охватил свалку возле Новосибирска
РИА «Новости»
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Мощный пожар начался на крупном мусорном полигоне под Новосибирском вечером 14 мая. К месту происшествия отправили 20 спасателей, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Новосибирской области.

«Поступило сообщение о возгорании на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном между городом Новосибирском и поселком Верх-Тула», - процитировало представителя пресс-службы РИА «Новости».

Также на месте работают четыре бульдозера, одна поливомоечная машина и пожарная машина полигона. Угрозы распространения огня на жилые постройки нет.

Как сообщило сетевое издание «Атас.Инфо» , пожар вспыхнул на Левобережном мусорном полигоне, расположенном рядом в Хилокским рынком. Местные жители жалуются на сильный запах гари в воздухе, над свалкой поднимается огромный столб дыма.

Левобережный мусорный полигон в Новосибирске горит не в первый раз. Как написали журналисты НГС , пожары на свалке происходят ежегодно с 2019 года. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в 2022 году взял под контроль расследование уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на свалке отходов рядом с Хилокским рынком.

Ранее крупный пожар произошел на территории мусороперерабатывающего завода на Каширском шоссе в Подмосковье. Огонь охватил 900 квадратных метров, местные жители жаловались, что из-за сильного запаха гари было невозможно открыть окна.

Свалки Пожары Россия Полигоны

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