Стали известны причины прорыва дамбы в Орске

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Специалисты выяснили, что сооружение ввели в эксплуатацию в 2010 году. Органы Гостехнадзора уже выявляли нарушения при содержании дамбы.

В марте 2024 года первому замглавы Орска направили предостережение о недопустимости нарушения законодательства о защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.

«В связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии, 5 апреля 2024 года произошел прорыв дамбы», - объяснили в ведомстве.

Уровень воды в реке Урал приблизился к опасной отметке. Утром 6 апреля показатель составил 828 сантиметров, опасной считается отметка в 930 сантиметров.