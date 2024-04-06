06 апреля 2024, 12:25

Стали известны причины прорыва дамбы в Орске

Пресс-служба МЧС
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В прокуратуре Оренбургской области объяснили причину прорыва дамбы в Орске. Информация появилась в пресс-службе ведомства.

Специалисты выяснили, что сооружение ввели в эксплуатацию в 2010 году. Органы Гостехнадзора уже выявляли нарушения при содержании дамбы.

В марте 2024 года первому замглавы Орска направили предостережение о недопустимости нарушения законодательства о защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.

«В связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии, 5 апреля 2024 года произошел прорыв дамбы», - объяснили в ведомстве.

Уровень воды в реке Урал приблизился к опасной отметке. Утром 6 апреля показатель составил 828 сантиметров, опасной считается отметка в 930 сантиметров.

Урал Реки
06 апреля 2024, 12:58
Пострадавшим от паводка в Оренбургской области в два раза увеличат выплаты
Пресс-служба МЧС
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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер решил в два раза увеличить выплаты пострадавшим от паводка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Паслер 6 апреля провел заседание комиссии по чрезвычайной ситуации в Орске. Он указал на необходимость обеспечить эвакуацию людей в пункты временного размещения или к родственникам.

«Все ПВР должны быть оборудованы всем необходимым для проживания. Выплаты пострадавшим от паводка на первоочередные нужды и при утрате имущества, положенные по законодательству, будут увеличены в два раза», - подчеркнул глава региона.

Он добавил, что пункты временного размещения оборудуют в течение двух часов. Сейчас продолжается эвакуация жителей.

Согласно проектной документации, частично разрушенная дамба рассчитана на уровень Урала в 5,5 метра. В настоящее время уровень реки - 9,6 метра. Сложившаяся паводковая ситуация бывает раз в 100 лет.

Уголовное дело по статьям о халатности и нарушении безопасности возбудили после прорыва дамбы в Орске. Следователи установят все обстоятельства случившегося.

Урал Паводки Эвакуации Реки
06 апреля 2024, 12:50
Пострадавших из-за прорыва дамбы в Орске разместили в здании школы
Пресс-служба МЧС
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Жителей, пострадавших из-за прорыва дамбы в Орске, временно разместили в здании школы. Видео с места появилось в распоряжении «360».

В пункте временного размещения находятся в том числе маленькие дети. Для людей организовали спальные места. В столовой пострадавших накормили горячим обедом: салатом, супом, вторым блюдом и компотом.

По данным МЧС России на 09:45, спасатели и экстренные службы эвакуировали 711 человек, в том числе 210 детей. В пунктах временного размещения находятся 242 человека, среди них - 73 ребенка. На месте работают психологи.

Жительница Орска София , которая эвакуировалась с сестрой вечером 5 апреля, рассказала «360» о своих переживаниях за дом и город. Мать отвезла дочерей в ПВР в здании школы. София поделилась, что кормят людей хорошо, а спать было непривычно.

Следственный комитет после прорыва дамбы в Орске возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности. В прокуратуре Оренбургской области заявили, что причиной случившегося стали несвоевременно принятые меры по содержанию сооружения.

Дети Школы Россия Эвакуации
06 апреля 2024, 11:40
Напавшему на Чибиса изберут меру пресечения в больничной палате
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Подозреваемого в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на больничной койке привезли в палату, где ему огласят меру пресечения. Как сообщил РЕН ТВ, заседание суда проходит в закрытом режиме.

Подозреваемого в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на больничной койке привезли в палату, где ему огласят меру пресечения. Как сообщил РЕН ТВ , заседание суда проходит в закрытом режиме.

Заседание суда, на котором изберут меру пресечения напавшему, проходит в Апатитско-Кировской центральной городской больнице.

Мужчина, ранивший ножом губернатора, заявил, что готов перед ним извиниться, сообщило РИА «Новости». Он сожалеет о содеянном, а на преступление его сподвигло «стечение обстоятельств».

Покушение на главу Мурманской области произошло после его встречи с жителями города Апатиты. На парковке возле дома культуры к 45-летнему Андрею Чибису подбежал незнакомый мужчина и ранил в живот ножом.

Подозреваемого сразу же задержали. Он объяснил свой поступок личной неприязнью , а также сообщил, что пошел на преступление по зову внутреннего голоса.

Суд Преступления Приговоры Больничный Андрей Чибис
06 апреля 2024, 11:24
Набор добровольцев объявили в Орске для помощи в эвакуации людей
Пресс-служба МЧС
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В Орске ищут активистов для помощи в ликвидации последствий затопления и эвакуации людей. О наборе добровольцев объявили в Telegram-канале городской мэрии.

В сообщении администрации сказано, что идут поиски активистов, которые смогут помочь с эвакуацией жителей с подтопленных территорий.

Желающим присоединиться к эвакуационной группе необходимо оставить заявку в орском штабе группировки МЧС по телефону 89068431284.

Прорыв дамбы, защищающей населенный пункт от реки Урал, произошел накануне. Спасатели массово эвакуируют людей из Старого города. Под Оренбургом затопило больше 2,5 тысячи жилых домов и 6,8 тысячи приусадебных участков.

Ранее власти Оренбургской области опровергли сообщения о полном разрушении дамбы в Орске. В региональном правительстве уточнили, что она разрушена в одном месте, где самая большая нагрузка.

Волонтеры Эвакуации Реки

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