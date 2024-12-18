18 декабря 2024, 07:14

Стали известны последствия разлива нефтепродуктов в районе Анапы

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Загрязнение нефтепродуктами морского побережья в районе Анапы угрожает птицам, в том числе редким. Есть буквально считанные дни, чтобы собрать испачканных мазутом животных и попытаться их спасти. Об этом РИА «Новости» сообщил директор АНО «Зелёная цивилизация», кандидат биологических наук Дмитрий Федоров.

По его словам, разлив нефтепродуктов негативно влияет на орнитофауну, потому что этот район был местом концентрации околоводных и водоплавающих птиц.

«Только в районе заповедника „Утриш“ ежегодно насчитывали порядка 300 тысяч особей, относящихся к исчезающим или редким видам - клуша, черноголовый хохотун, лысуха, лебедь-шипун, чомга, малая поганка, чернозобая гагара или большой баклан», - сказал Федоров.

Ранее режим ЧС ввели в Анапе после крушения танкеров с мазутом. Спасатели привлекли волонтеров к ликвидации последствий.

Черное море Анапа
18 декабря 2024, 03:42
Мужчина и женщина умерли при пожаре в коридоре квартиры в Петербурге
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге произошел пожар в двухкомнатной квартире во Фрунзенском районе. Спасатели потушили огонь и обнаружили двух погибших, сообщила пресс-служба МЧС.

Экстренные службы в 22:30 получили вызов в квартиру по улице Бухарестской, 66, корпус 1. В коридоре двухкомнатной квартиры произошло возгорание площадью три квадратных метра. В тушении участвовал 21 спасатель с пятью единицами техники.

В 22:57 сотрудники МЧС ликвидировали огонь. Несмотря на небольшую площадь возгорания, находившиеся в квартире мужчина и женщина погибли.

В Москве 16 декабря загорелась деревянная постройка на территории конюшни в Метрогородке. Источник 360.ru сообщил, что животные не пострадали, так как здание пустовало. Причину пожара установят дознаватели.

Санкт-Петербург Пожары МЧС РФ
18 декабря 2024, 00:15
В Москве впервые обокрали робота-доставщика «Яндекса»
РИА «Новости»
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В Москве впервые обокрали робота-доставщика компании «Яндекс», полиция устанавливает личности злоумышленников. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По предварительной информации, робот доставлял заказанные сладости на Смоленский бульвар, только клиенты его не дождались.

«Сотрудники выехали по указанному адресу и обнаружили свой аппарат, но он был поврежден, а заказ кто-то украл», - уточнил канал.

Теперь полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и личности грабителей.

Ранее в Москве правоохранители задержали уборщицу , которая несколько месяцев обворовывала свою клиентку. Хозяйка квартиры лишилась ювелирных украшений с сапфирами, жемчугом и бриллиантами, денег и даже флакона духов от английского парфюмерного бренда.

Роботы Кражи Полиция Москва
17 декабря 2024, 23:56
Мужчина бросил коктейль Молотова в военкомат в Петербурге
Freepik
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Петербургские полицейские задержали мужчину, бросившего коктейль Молотова в военкомат в Центральном районе. Об этом сообщило издание 78.ru.

«Мужчина бросил бутылку с горючей смесью и поджег дверь военкомата на улице Чайковского, у дома № 53. Выяснилось, что он действовал по указаниям», - уточнило издание.

Злоумышленника задержали правоохранители. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

В ноябре петербургские силовики задержали диверсанта , пытающегося за денежное вознаграждение поджечь по заданию украинских кураторов авиатехнику.

В том же месяце в Москве машиниста башенного крана, пытающегося поджечь военкомат в прошлом году, обвинили по нескольким уголовным статьям, в частности, за госизмену и теракте. Мужчина был завербован ГУР Украины и должен был устраивать диверсии на территории России.

Санкт-Петербург Задержания Поджоги Военные Полиция
17 декабря 2024, 20:36
Трехлетний мальчик выстрелил в сестру в США
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Трехлетний брат выстрелил в пятилетнюю сестру из пистолета на юго-западе Вашингтона. Девочку доставили в госпиталь в критическом состоянии, сообщил телеканал ABC News.

«Жертва получила ранения, когда младший ребенок взял огнестрельное оружие, которое не было заперто в квартире», - отметили в материале.

Начальник столичного департамента полиции Памела Смит рассказала, что после оказания первой помощи пострадавшую доставили в ближайшую больницу в тяжелом состоянии.

Полицейские арестовали мужчину, который находился в момент происшествия в квартире. Ему предъявили обвинения в жестоком обращении с детьми.

Также под арест попала женщина, предположительно, сестра раненой девочки. Полицейские продолжают расследование.

Ранее во Флориде 10-летний мальчик нашел пистолет в машине своей матери и случайно выстрелил в лицо младшей сестре.

Пуля попала восьмилетней девочке в щеку. Ребенок выжил.

США Дети Вашингтон Оружие Полиция

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