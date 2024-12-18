Стали известны последствия разлива нефтепродуктов в районе Анапы

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По его словам, разлив нефтепродуктов негативно влияет на орнитофауну, потому что этот район был местом концентрации околоводных и водоплавающих птиц.

«Только в районе заповедника „Утриш“ ежегодно насчитывали порядка 300 тысяч особей, относящихся к исчезающим или редким видам - клуша, черноголовый хохотун, лысуха, лебедь-шипун, чомга, малая поганка, чернозобая гагара или большой баклан», - сказал Федоров.

Ранее режим ЧС ввели в Анапе после крушения танкеров с мазутом. Спасатели привлекли волонтеров к ликвидации последствий.