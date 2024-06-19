19 июня 2024, 21:32

Стали известны последние слова унесенной в море в Сочи девушки

Freepik
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Унесенная в штормовое море в Сочи 20-летняя россиянка перед случившимся надеялась, что течение ее не смоет. Последние слова туристки по имени Диана привел Telegram-канал Baza.

Девушка приехала на отдых в курортный поселок Лазаревское с другом из Липецкой области. Там их встретил приятель, с которым они пошли в бар. После этого компания решила отправиться к морю, где девушка подошла очень близко к огромным волнам. Друг стал предупреждать подругу, что ее может смыть.

«Нет, не смоет, я всего на одну минуту», - ответила она и стала заходить все глубже в море.

Когда парень попытался ее вытащить, они упали, и буквально через мгновение девушка оказалась под водой. Когда друзья не смогли ее вытащить, они побежали к спасателям. Поиски россиянки продолжаются четвертые сутки.

Сестра Дианы рассказала 360.ru, что ее мама в ближайшее время поедет в Сочи, чтобы искать дочь. Женщина не комментирует произошедшее.

Отдых Спасатели Сочи Шторм Женщины
19 июня 2024, 22:20
Подросток утонул в реке после побега из пермского лагеря
Freepik
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Подростки сбежали из оздоровительного лагеря в деревне Песчанка в Пермском крае. Один из них решил покупаться в реке и утонул. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Трое подростков убежали из оздоровительного лагеря, чтобы покупаться в реке Сылва. 15-летний парень, не умея плавать, прыгнул в воду и не вынырнул», - указали в сообщении.

Сейчас спасатели занимаются поисками утонувшего несовершеннолетнего. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Похожий случай произошел в Челябинской области. Два подростка пришли купаться на берег реки Урал и их затянуло сильным течением. Сотрудники МЧС обследовали в поисках мальчиков акваторию и береговую линию.

Спасатели Дети Пермь МЧС РФ
19 июня 2024, 16:36
Ребенок скончался в Приморье от молниеносного течения менингококковой инфекции
РИА «Новости»
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Полуторагодовалый ребенок умер в Приморье от менингококковой инфекции. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

О случае смерти от менингококковой инфекции также сообщил Telegram-канал «Дальневосточные ведомости». Авторы подчеркнули, что ребенок посещал муниципальный садик в пригороде Владивостока.

«При этом никто карантин в дошкольном учреждении не объявлял. Руководство сада скрывало данный факт», - указали они.

В управлении Роспотребнадзора отметили, что случай заболевания не связан с посещением детсада, так как ребенок посещал его один день.

«Заболевание развилось в короткий срок, ребенок был госпитализирован в инфекционное отделение медицинской организации», - пояснили в пресс-службе.

Там же подчеркнули, что диагноз лабораторно подтвержден не был, для дифференциальной диагностики биоматериал направили в Референс-центр по мониторингу за бактериальными менингитами.

Кроме того, для людей, контактировавших с погибшим, провели противоэпидемические и профилактические мероприятия.

«Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Приморскому краю», - заверили в ведомстве.

Дети Болезни
19 июня 2024, 14:48
Тело утонувшего несколько дней назад красноярца нашли в Сочи
РИА «Новости»
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Житель Красноярска утонул в Черном море. Его тело обнаружили спустя три дня на диком пляже в Сочи, сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Экстренные службы вызвали в Лазаревский район. Очевидцы рассказали, что волны прибили к берегу дикого пляжа тело мужчины. Спасатели увезли его.

Туриста искали с 16 июня, ему 24 года, сообщил RT. Мужчина из Красноярска решил искупаться в шторм на центральном пляже Лазаревского. Спасатели обследовали акваторию Лазаревского и Центрального районов в километре от берега и прибрежную зону.

В тот же день волны унесли 20-летнюю жительницу Липецкой области во время прогулки по пляжу «Ривьера». Ее до сих пор не нашли.

Родственница девушки рассказала, что никто из очевидцев не пытался ей помочь - они лишь стояли и снимали ЧП на телефоны.

Спасатели Туризм Сочи МЧС РФ
19 июня 2024, 10:39
Рэпера задержали в Москве за избиение двух человек
РИА «Новости»
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Рэпера Михаила Калугина, известного под псевдонимом Молодой Калуга, задержали после избиения двух человек у ночного клуба в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, в ночь на 15 июня 26-летний музыкант повздорил с молодым человеком у входа в клуб «Вайб» на Бутырской улице. Конфликт быстро перерос в драку. За пострадавшего вступился другой мужчина, тогда рэпер избил и его. На место происшествия вызвали сотрудников полиции, которые задержали Калугина.

Одному из пострадавших диагностировали ушибленную рану лица. Он написал на музыканта заявление.

Против Молодого Калуги возбудили дело по административной статье о мелком хулиганстве и отпустили из отдела. Однако сейчас полицеские проводят дополнительную проверку, и рэпера может попасть под уголовную статью.

Ранее рэпер Vacio уехал в США после получения повестки в военкомат. Музыкант прославился благодаря экстравагантному костюму на «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

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