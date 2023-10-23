Стали известны подробности задержания украинца, доставившего торт летчикам в Армавире
Курьера, который пытался отравить бывших воспитанников летного училища в Армавире Краснодарского края, задержали в аэропорту Севастополя. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
В материале сказано, что подозреваемым оказался 32-летний Семенов Е. Его поймали в воздушной гавани 21 октября, когда он пытался улететь в Москву дневным рейсом. Также мужчину объявили в розыск по статье «Разбой». По предварительным данным, это сделали из-за отсутствия достаточных доказательств причастности подозреваемого к происшествию. После задержания его отправили к оперативникам из Армавира.Официально об этом происшествии пока не сообщали.
Ранее стало известно о попытке отравления алкоголем и тортом 77 выпускников летного училища в Армавире. Мужчины отмечали 20-летнюю годовщину выпуска из учреждения, когда на торжество приехал доставщик. Он принес презенты от анонимного отправителя. Однако летчики не стали есть подарки. Один из них посмотрел записи с камер видеонаблюдения, на которых было видно курьера. Позже выяснилось, что им оказался уроженец Мелитополя Запорожской области.