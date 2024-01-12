Стали известны подробности убийства женщины в подвале на востоке Москвы
Жительница Москвы пошла на свидание с мужчиной, с которым познакомилась в интернете, и оказалась убита в подвале жилого дома на 9-й Парковой улице. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
По словам родственников, у погибшей долгое время не было отношений. Она решила искать спутника жизни через интернет-сервис знакомств и договорилась о встрече с одним из пользователей.
Женщина все время оставалась на связи со своей взрослой дочерью, и во свидания отправила ей свое местоположение. Она добавила, что романтическая встреча почему-то состоялась в подвале многоэтажки на 9-й Парковой улице около 11 вечера. Чуть позже мобильный телефон женщины выключился.
На следующее утро, когда дочь не смогла связаться с матерью, она немедленно обратилась за помощью к правоохранительным органам. Оперативники обнаружили тело женщины в указанном подвале с признаками насильственной смерти. Мужчину, с которым встречалась москвичка, начали искать.