Стали известны подробности смертельного отравления детей под Красноярском

По его словам, следователи установили постоянное поступление опасного вещества в организм детей несколькими путями, а также возможность токсического воздействия на протяжении длительного времени.

«Это время пребывания в квартире вплоть до убытия в больницу и начала детоксикационной терапии. Это 10-13 часов», - сказал Кротов.

Токсическое средство могло попасть в организм детей путем вдыхания паров с инсектицидным средством , всасыванием через слизистые или кожу, либо через желудочно-кишечный тракт - при употреблении пищевых продуктов или воды, загрязненных инсектицидами.

Многодетная семья из шести человек утром 21 сентября обратилась к врачам с жалобами на кишечное расстройство. После осмотра четырех детей и родителей отвезли в больницу. Первой скончалась шестилетняя девочка, а за ней - ее 13-летний брат. После один за другим умерли еще два ребенка.