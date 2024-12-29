29 декабря 2024, 09:23

Стали известны подробности смертельного отравления детей под Красноярском

Пресс-служба Следственного комитета
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Погибшие от отравления в селе Красная Сопка Красноярского края четверо детей непрерывно дышали токсичным средством более 10 часов. Об этом ТАСС заявил руководитель управления криминалистики ГСУ СК России по региону Артем Кротов.

По его словам, следователи установили постоянное поступление опасного вещества в организм детей несколькими путями, а также возможность токсического воздействия на протяжении длительного времени.

«Это время пребывания в квартире вплоть до убытия в больницу и начала детоксикационной терапии. Это 10-13 часов», - сказал Кротов.

Токсическое средство могло попасть в организм детей путем вдыхания паров с инсектицидным средством , всасыванием через слизистые или кожу, либо через желудочно-кишечный тракт - при употреблении пищевых продуктов или воды, загрязненных инсектицидами.

Многодетная семья из шести человек утром 21 сентября обратилась к врачам с жалобами на кишечное расстройство. После осмотра четырех детей и родителей отвезли в больницу. Первой скончалась шестилетняя девочка, а за ней - ее 13-летний брат. После один за другим умерли еще два ребенка.

Дети Следственный комитет России Смертельное отравление в Красноярском крае
29 декабря 2024, 10:12
Упавший в Южной Корее борт экстренно приземлялся за день до ЧП
Global Look Press
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Разбившийся утром 29 декабря самолет Boeing 737-800 в Южной Корее за день до трагедии попадал во внештатную ситуацию во время рейса в Пекин с острова Чеджу. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Из-за этого экипаж оказался вынужден экстренно сесть в материковой части Южной Кореи. Спустя пять часов лайнер продолжил полет по заданному маршруту, причины экстренной посадки не уточняются.

Утром в воскресенье самолет разбился в Муане при посадке в аэропорту. На появившихся в Сети кадрах можно увидеть, как борт пролетел мимо посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего произошел сильный взрыв.

По предварительным данным, из 181 человека выжили только двое - член экипажа и пассажир, они находились в крыле воздушного судна. Россиян на борту самолета не было. Среди пассажиров - два тайца и 173 корейца.

Авиакатастрофы Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
29 декабря 2024, 10:06
Аэропорт в Муане предупреждал самолет Boeing о риске столкновения с птицами
Global Look Press
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Диспетчерская вышка аэропорта Муан предупреждала летевший из Бангкока пассажирский лайнер Boeing 737-800 об опасности столкновения с птицами. Об этом со ссылкой на властей страны сообщило агентство Yonhap.

Причиной авиакатастрофы могло быть столкновение самолета с птицами, в результате которого повредились шасси. Борт попытался сесть на фюзеляж, но выехал за пределы ВПП и столкнулся с ограждением.

Очевидцы рассказали, что лайнер загорелся еще в воздухе - на его правом крыле заметили пламя. Один из наблюдавших за авиакатастрофой также увидел искры, разлетающиеся из двигателя.

Пожарные службы подтвердили агентству гибель 124 человек. Всего на борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Экстренные службы продолжают проводить спасательную операцию. Выжить удалось только двум людям. После авиакатастрофы в Муане отменили все рейсы.

Авиакатастрофы Самолеты Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
29 декабря 2024, 09:49
Овощебаза загорелась в Краснодарском крае
Пресс-служба МЧС
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Утром 29 декабря овощная база загорелась в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.


Ранее в воскресенье мужчина заживо сгорел в переделанном под автосервис гараже в Москве. Источник 360.ru экстренных службах сообщал, что прибывшие на место спасатели вскрыли дымящуюся постройку и обнаружили внутри тело погибшего.

ЧП произошло в поселке Агроном, огонь охватил складское помещение. Изначально пламя распространилось на площади 1000 квадратных метров, но затем возросло до 1400 «квадратов».

На месте работают 54 специалиста и 16 единиц техники, в скором времени помогать в тушении прибудет пожарный поезд. Причины происшествия выясняются.

Пожары МЧС РФ Краснодарский край
29 декабря 2024, 09:37
Очевидцы авиакатастрофы в Муане заметили загоревшееся до посадки крыло
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На правом крыле самолета Boeing 737-800, выкатившегося за пределы ВПП и столкнувшегося с оградой в аэропорту Муана, уже до посадки было возгорание. Об этом агентству Yonhap рассказали очевидцы.

У прилетевшего из Бангкока пассажирского лайнера компании Jeju Air горел двигатель, заявил изданию очевидец Ю Чжэ Ен, отдыхавший в пансионате рядом с воздушной гаванью.

«Я видел, что самолет пролетел над пансионатом. Из двигателя в правом крыле летели искры», - сообщил он.

Другой житель Южной Кореи подтвердил, что увидел пламя еще до того, как борт сел. После этого в аэропорту прогремел взрыв.

«Я заметил, как пытался снижаться самолет, еще до инцидента, он пытался сесть, но полыхнуло пламя. После этого раздался сильный хлопок, появился дым», - рассказал мужчина.

Ранее в Сети появились кадры с моментом ЧП. На них видно, что лайнер загорелся. Предварительно, пилоты из-за отказа шасси пытались посадить самолет на на фюзеляж, но им не удалось замедлиться до конца ВПП.

Самолеты Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан

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