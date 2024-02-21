Стали известны подробности расстрела киллером мужчины у гимназии в Петербурге

«Сейчас пострадавший в больнице в тяжелом состоянии - у него серьезное внутричерепное пулевое ранение и диагностирован отек головного мозга», - написали авторы материала.

Мужчина по ошибке стал жертвой покушения, которое готовилось на одного петербургского адвоката. Пострадавший приехал к учебному заведению на черной Toyota Camry с детьми начальника. Незнакомец выстрелил в водителя на глазах у детей.

«Пуля киллера прошла через затылок и застряла в районе лобной доли в голове», - передавал Mash на Мойке.

В распоряжении «360» оказалось фото с места происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30 и 105 УК России «Покушение на убийство». С места преступления изъяли гильзу от пистолета Макарова калибра девять миллиметров.

Ранее пенсионерка из Москвы наняла киллера для убийства сына. Мать пошла на такой шаг из-за дележки сбережений и квартиры. Пожилую женщину и ее подругу-соучастницу задержали, против них возбудили уголовное дело о приготовлении к убийству по найму.

Состояние мужчины, которому выстрелили в голову возле гимназии на Выборгском шоссе в Петербурге, тяжелое. Как сообщил Telegram-канал Mash на Мойке , угроза жизни сохраняется.