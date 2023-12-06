Стали известны подробности расследования убийства Ильи Кивы
Следователи работают на месте убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в Подмосковье. Отрабатываются разные версии преступления, об этом РИА «Новости» сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
«К расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов», - указала она.
В настоящее время правоохранители осматривают место происшествия. СК отрабатывает всевозможные версии произошедшего и назначил оперативные мероприятия по розыску предполагаемого убийцы Кивы на территории ЦФО, сообщили «Известия».
По данным Telegram-канала Mash, тело бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы обнаружили в парке отеля «Величъ Country Club». Это произошло в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». По предварительным данным, неизвестный выстрелил в политика из неустановленного оружия, Кива скончался на месте.