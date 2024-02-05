Стали известны подробности полета пропавшего в Карелии вертолета Ми-8

Вертолет МЧС доставил спасателей на соревнования «Русский лед - 2024», а потом ушел на дозаправку в Петрозаводск.

Погодные условия были неблагоприятные - низкая облачность и слабая видимость, но полет разрешили. После вылета из Петрозаводска вертолет пропал с радаров. На борту находились три члена экипажа - командир воздушного суда, второй пилот и механик.

«Последний сигнал с вертолета был зафиксирован около 20:30 примерно в 20 километрах от села Деревянное, куда сейчас выехали спасатели на снегоходах», - уточнил канал.

Поиск вертолета затруднен из-за непогоды и невозможности зафиксировать сигнал от аварийного маяка.

Ранее в Бразилии потерпел крушение легкомоторный самолет. Погибли минимум пять человек. Еще два человека пропали без вести, в том числе ребенок.