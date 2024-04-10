Стали известны подробности о жизни братьев-маугли в подвале высотки Петербурга

Весеннее половодье затопило окрестности Оренбурга. Кроме того, вода пришла в частный сектор города. Об этом «360» рассказали местные жители населенного пункта. Они подчеркнули, что многим пришлось покупать лодки, чтобы добраться до домов в садовых товариществах, расположенных рядом с рекой Урал.

По словам одной из собеседниц, проживающей в частном доме под Оренбургом, поселки Дворянский и Нежинка подтопило.

«Утром мы были в поселке Дворянский, паводок дошел почти до домов. Спасатели объявили эвакуацию из домов, которые оказались в воде. В основном топит СНТ, что на южной стороне, они ближе к реке», - поделилась женщина.

Для передвижения по СНТ нужны лодки Другой житель Оренбурга, Сергей, у которого дом в СНТ «Яик», заявил, что ситуация катастрофическая. Мужчина добавил, что еще недавно мог ходить по территории товарищества в болотных сапогах, а сейчас нужна лодка.

«СНТ опустело. Ребята покупают моторные лодки, потому что вода поднимается. Даже окраина Оренбурга уже затоплена. Скейтпарк на набережной уплыл», - сказал он.

Сергей пожаловался, что председатель поселка 9 января начал окапывать подъезд к населенному пункту, чтобы остановить воду. Из-за этого жители СНТ «Яик» не могли добраться до своих участков, но из-за прихода воды все уже размыло, утверждает он.

Дочь Сергея Алеся пояснила, что из поселка 9 января вся вода стекает в СНТ «Яик».

«Обкопали, не согласовав с администрацией, никого не послушав. В итоге мы сегодня попасть туда не смогли. Теперь будем пытаться проплыть на лодке», - заметила она.

Алеся рассказала, что вода появилась и в самом Оренбурге. В городе звучат сирены, проходит эвакуация. По ее словам, подтопило набережную, затопило несколько районов, в том числе Дубки и Маяк.

От паводков пострадали дома вдов участников СВО, пенсионеров Жительница СНТ «Сельхозтехника» Екатерина заявила, что их товарищество полностью затопило. В поселке Южный Урал построили дамбу, чтобы преградить путь воде, но она все равно поступает. В итоге все оказалось в воде: где-то больше, а где-то - меньше, добавила собеседница.

«СНТ у нас жилые, очень много домов, в которых люди живут круглый год. У меня и моего ребенка прописка в СНТ. Здесь живут вдовы участников СВО, пенсионеры - больше 400 семей. Мы эвакуировались, когда вода начала прибывать. Наши вещи остались там, кое-что успели поднять на второй этаж, но он, скорее всего, тоже уйдет под воду», - поделилась Екатерина.

Сейчас женщина находится в Оренбурге, но следит за новостями из Сельхозтехники. Домашних животных эвакуировали из зоны затопления, а эвакуацией бездомных животных занимаются волонтеры, подытожила она.