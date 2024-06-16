Стали известны подробности о заложниках в ростовском СИЗО

Росгвардейцы помогли освободить заложников из СИЗО в Ростове-на-Дону. Видео, на которое попала часть операции, опубликовала Федеральная служба войск национальной гвардии России.

Бойцы спецподразделений Росгвардии и их коллеги из регионального ГУ ФСИН России обезвредили преступников.

«Врача!» - слышен крик на записи.

На ролике видно, что после этого к спецучреждению подъехала машина скорой. Как уточнили в пресс-службе ведомства, заложников освободили, никто из них не пострадал.

Во время специальной операции ликвидировали всех заключенных, которые захватили изолятор. Террористов похоронят тайно , тела родным не отдадут. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Мужчины, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 в Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников изолятора утром 16 июня. Злоумышленников было шестеро, они проходили по статьям о терроризме. Трое из них ранее планировали взорвать здание Верховного суда в Карачаево-Черкесской Республике. Преступники вооружились пожарными топорами и резиновыми дубинками.

Захватчики заявляли о своей причастности к «Исламскому государству»* и требовали предоставить им транспорт, оружие и возможность свободно уехать за рубеж.

* Запрещенная в России террористическая организация.