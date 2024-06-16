16 июня 2024, 17:12

Стали известны подробности о заложниках в ростовском СИЗО

РИА «Новости»
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Один из заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону изначально прибыл туда на переговоры с террористами. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Сперва захватчики удерживали только младшего инспектора - 23-летнего молодого человека. Вторым заложником оказался начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма.

Позже на переговоры приехал имам Духовного управления мусульман по региону Мухаммед Бикмаев. Он просил террористов сложить оружие, но переговоры зашли в тупик.

Затем силовики начали штурм. В результате заложников освободили , а террористов ликвидировали.

Тела захватчиков не станут передавать родственникам. Террористов похоронят тайно, сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.

Адвокаты СИЗО Переговоры Захват заложников в ростовском СИЗО
16 июня 2024, 18:19
Пилотов самолета Калининград — Москва попытались ослепить лазером
РИА «Новости»
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Пилотов пассажирского самолета Boeing 737–800 авиакомпании «Победа», выполнявшего рейс из Калининграда в Москву, попытались ослепить лазером. Об этом написал Telegram-канал Aviaincident.

Пилотов пассажирского самолета Boeing 737–800 авиакомпании «Победа», выполнявшего рейс из Калининграда в Москву, попытались ослепить лазером. Об этом написал Telegram-канал Aviaincident.

По его данным, это произошло накануне, 15 июня, в 23:44 в районе Внуково. Экипаж доложил о попытке ослепления зеленым лучом лазера при заходе на посадку, после выполнения четвертого разворота. Пилоты продолжили заход несмотря на ЧП, все прошло благополучно.

Ранее, 14 июня, на Ямале совершил жесткую посадку самолет с 41 человеком на борту. Он приземлился в паре километров от взлетно-посадочной полосы. По данным Росавиации, командир, второй пилот и пассажир пострадали , однако госпитализация им не потребовалась. По факту происшествия возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба.

Самолеты Boeing Авиакомпании Калининград Москва
16 июня 2024, 18:18
«Врача!» Освобождение заложников из ростовского изолятора попало на видео
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Росгвардейцы помогли освободить заложников из СИЗО в Ростове-на-Дону. Видео, на которое попала часть операции, опубликовала Федеральная служба войск национальной гвардии России.

Бойцы спецподразделений Росгвардии и их коллеги из регионального ГУ ФСИН России обезвредили преступников.

«Врача!» - слышен крик на записи.

На ролике видно, что после этого к спецучреждению подъехала машина скорой. Как уточнили в пресс-службе ведомства, заложников освободили, никто из них не пострадал.

Во время специальной операции ликвидировали всех заключенных, которые захватили изолятор. Террористов похоронят тайно , тела родным не отдадут. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Мужчины, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 в Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников изолятора утром 16 июня. Злоумышленников было шестеро, они проходили по статьям о терроризме. Трое из них ранее планировали взорвать здание Верховного суда в Карачаево-Черкесской Республике. Преступники вооружились пожарными топорами и резиновыми дубинками.

Захватчики заявляли о своей причастности к «Исламскому государству»* и требовали предоставить им транспорт, оружие и возможность свободно уехать за рубеж.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Суд Врачи Видео Россия Оружие Машины Захват заложников в ростовском СИЗО
16 июня 2024, 18:04
Начались обыски заключенных в ростовском СИЗО
РИА «Новости»
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Правоохранители обыскивают заключенных, содержащихся в ростовском СИЗО, где террористы устроили захват заложников. Об этом сообщило РИА «Новости».

Источник агентства рассказал, что силовики ищут в изоляторе запрещенные предметы.

«В настоящее время оперативники продолжают мероприятия в СИЗО», - отметил собеседник издания.

Следственный комитет проверит всех сотрудников изолятора в Ростове-на-Дону и выяснит, были ли среди них пособники террористов. Комиссия ФСИН определит, каким образом у заключенных появились ножи и символика «Исламского государства»*, сообщил RT.

По данным Telegram-канала Shot , изначально террористы захватили одного заложника - 23-летнего младшего инспектора.

Позже на переговоры прибыл начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма. Преступники также захватили его в заложники.

После этого имам Духовного управления мусульман по региону Мухаммед Бикмаев попытался уговорить террористов сдаться, но переговоры зашли в тупик.

* Террористическая организация, запрещена в России.

Заключенные ФСИН СИЗО Россия Следственный комитет России Захват заложников в ростовском СИЗО
16 июня 2024, 17:51
Мужчина погиб в ДТП с грузовиками в деревне Кресты. На место вылетел вертолет
РИА «Новости»
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Два грузовика и две легковушки столкнулись на Варшавском шоссе в деревне Кресты. Как сообщил источник 360.ru, один человек погиб, минимум двое пострадали.

Дорогу не поделили Ford, Lada и две грузовика Mercedes. Причины столкновения неизвестны, но, как уточнил источник, ни одно из авто не перевернулось. У одного из грузовиков обнаружили утечку топлива, на месте происшествия работают специалисты.

Скончался 35-летний мужчина, который был в Ford. Изначально поступила информация о трех пострадавших. Однако водитель одного из грузовика от осмотра отказался. У второго диагностировали ушиб грудной клетки и черепно-мозговую травму. В больницу должны отправить одного человека, находившегося в Lada. О его состоянии пока ничего не известно.

«Перекрыта одна полоса в сторону Москвы. [Организовано] реверсивное движение», - рассказал источник 360.ru.

К месту происшествия вызвали вертолет Московского авиационного центра. По уточненным данным источника, госпитализируют 41-летнюю женщину и водителя фуры.

В пресс-службе Дептранса сообщили, что обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.

«Движение в сторону центра существенно затруднено. Выбирайте пути объезда», - посоветовали водителям.

Ранее смертельное ДТП произошло в Апрелевке. Водитель автомобиля Kia на справился с управлением, машина вылетела в кювет и врезалась в дерево. В результате аварии погибли четыре несовершеннолетние пассажирки.

Грузовики ДТП Водители Lada Ford

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