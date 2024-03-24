Стали известны подробности о состоянии пострадавших в Crocus City Hall
В больницах остаются 110 пострадавших во время теракта в подмосковном Crocus City Hall. Об этом рассказал сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, сообщило РИА «Новости».
«По оперативным данным, из стационаров в связи с улучшением самочувствия выписаны 32 человека», - сказал он.
В крайне тяжелом состоянии остаются 12 взрослых. Минздрав усилил психологическую поддержку пострадавшим и их семьям.
Погибшими при атаке боевиков, произошедшей вечером 22 марта в Crocus City Hall, числятся 133 человека. Известно также о 154 пострадавших.
Президент Владимир Путин пообещал покарать всех исполнителей , организаторов и заказчиков преступления.
Ранее спасатели приступили к разбору сцены в Crocus City Hall, рухнувшей в результате пожара, устроенного боевиками. После завершения работ туда смогут загнать 100-тонный кран для расчистки завалов.