05 августа 2024, 14:48

Стали известны подробности о пристававшем к пассажиркам в Москве таксисте

Unsplash
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Таксисту, который приставал к пассажиркам и снимал происходящее на видео в Москве, 34 года. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его словам, мужчина жил в Дагестане в городе Избербаше, но переехал в Москву. Он водит машину с 2008 года, а удостоверение таксиста получил в 2020 году, указал собеседник. По его информации, водитель жил также в Ставропольском крае. Он добавил, что россиянин имеет штрафы, его разыскивают приставы.

Следственный комитет возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье о покушении на насильственные действия сексуального характера. Подозреваемый на камеру просил пассажирок дать ему потрогать грудь и фотографировал женщин в облегающей одежде. Кадры он публиковал в своем Telegram-канале.

Домогательства Такси Москва
05 августа 2024, 13:19
«Намордник не надевают принципиально». Собака-убийца загрызла двух псов в Московском
Pxhere
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Бойцовский пес в городе Московском держит в страхе местных жителей. Собака убивает других животных, а ее хозяин не предпринимает никаких мер. Как рассказала 360.ru собачница Марианна, живущая в Московском, владелец отказывается надевать на своего питомца намордник.

Один из шокирующих случаев произошел на Солнечной улице, 13. Пожилая женщина вывела на прогулку йоркширского терьера. Когда пенсионерка вышла из подъезда, на маленькую собаку набросился бойцовский пес и разорвал ее пополам.

От увиденного хозяйке терьера стало плохо, сообщил Telegram-канал «Новая Москва / ТиНАО». Крупный пес был на поводке, но без намордника. Как оказалось, это не первый случай, когда он убивает других собак.

«Эта собака порвала кобеля борзой. Ему пах весь разодрали, наверное, месяца два лечили», - поделились Марианна.

Другой случай произошел весной: пес насмерть загрыз другого йоркширского терьера. Собачники в округе переживают за своих питомцев и не раз просили владельца надеть намордник на агрессивное животное. Но хозяин и слушать не хочет, уточнила собеседница 360.ru.

«Много покусов, которые не афишируются. Он (владелец агрессивного пса - прим. ред.) платит деньги за лечение [пострадавших собак]. К нему приходят с квитанциями, он оплачивает, но принципиально на собаку не надевает намордник и не совершает никаких действий, чтобы обезопасить остальных животных. Вот в чем проблема. Он не хам, никого не посылает. Но собаку он принципиально водит без намордника», - подчеркнула Марианна.

Бывают случаи, когда псы нападают и на людей. Ранее алабай загрыз собственную хозяйку в Ленинградской области.

Женщины Собаки Животные Деньги Москва
05 августа 2024, 13:11
Рыбаку сожгло 50% кожи из-за попадания спиннинга на ЛЭП
pxhere.com
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В Москве 38-летний рыбак получил ожоги 50% тела, когда бросал спиннинг и случайно задел линию электропередачи. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Все случилось на Песьевском пруду в поселке Щаповское, куда мужчина отправился рыбачить. Во время заброса спиннинга он зацепил высоковольтную линию электропередачи, что привело к сильному электрическому удару.

Пострадавшего госпитализировали с ожогами 50% тела, и в настоящее время он находится в искусственной коме.

Ранее при попадании молнии в зонт прохожего в парке «Патриот» один человек погиб, трое пострадали.

Больницы Рыбалка Москва
05 августа 2024, 11:14
Петербургская полиция нашла управу на любителей ночной громкой езды
Unsplash
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Полиция в Санкт-Петербурге впервые в России применила механизм для привлечения к ответственности водителей машин и мотоциклов, которые специально повысили шум работающего двигателя. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Нарушителей тишины ловят с помощью специального прибора, который замеряет «рев» двигателя. За выходные полиция привлекла к ответственности водителей 15 транспортных средств, которые превышали уровень шума двигателей.

Нарушителям придется в течение 10 дней вернуть свой мотоцикл или автомобиль в надлежащее техническое состояние. В случае, если владелец проигнорирует это требование, регистрацию средства аннулируют, а номера окажутся в архиве. Езда на таком автомобиле уже будет грозить лишением прав.

Ранее автоюрист Лев Воропаев предложил ужесточить наказание в отношении автомобильных лихачей. Он призвал лишать прав водителей, у которых накопилось более 20-30 штрафов.

Санкт-Петербург Машины Полиция
05 августа 2024, 09:50
Жилой дом в Петербурге эвакуировали из-за угрозы обрушения
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Около 30 жителей аварийного дома на Большой Зелениной улице в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за угрозы обрушения фасада. Об этом «Петербургскому дневнику» сообщили в пресс-службе администрации Петроградского района.

«По указанному адресу специалисты подрядной организации Фонда капремонта проводили работы. В ходе проведения работ произошло отслоение пола от стены. Были незамедлительно приняты противоаварийные меры», - объяснили в пресс-службе.

Жильцов временно разместили в образовательном учреждении, обеспечили едой и водой. Как сообщила «Фонтанка» , некоторых отправили на ночлег в дом престарелых.

Оказалось, что здание пытались признать аварийным с 2017 года. Подрядчик Фонда капремонта работал на объекте уже две-три недели, отметил 78.ru. Там делали перекрытия в подвале и на первом этаже. Но во время работ днем 4 августа одна из стен получила повреждения.

Следователи начали проверку по факту происшествия.

Около двух часов ночи дом с трещиной частично обрушился. Новые повреждения заметили на крыше здания и межэтажных перекрытиях. На месте происшествия работают спецслужбы. В связи с обрушением на Большой Зелениной внесли изменения в схему дорожного движения. Проезд на перекрестке Малого проспекта с Большой Зелениной и Ижорской улицами закрыли.

Санкт-Петербург Обрушения

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