Стали известны подробности крушения Superjet под Коломной

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Диспетчер потерял связь с пилотами, когда самолет достиг высоты 4500 футов. Максимально набранная высота борта составила 5200 футов. После этого лайнер начал снижаться, на вызовы диспетчера экипаж уже не отвечал.

С радаров самолет пропал примерно в 12 часов на отметке высоты в три тысячи футов.