Стали известны подробности гибели мужчины на гидроцикле в Башкирии
Мужчина, погибший на реке Деме в Башкирии, испытывал недавно купленный гидроцикл. Подробности произошедшего выяснило местное издание «Башинформ».
Уфимский бизнесмен катался на реке с товарищем и 12-летним сыном. Они испытывали новые гидроциклы. Собеседник издания сообщил, что погибший налетел на трос , который связывает переправой два берега, она действует там более 20 лет.
«Мужчине это место, где произошла трагедия, было незнакомо.<…> К слову, голову ему не отрезало, как это растиражировали многие Telegram-каналы, ее сильно деформировало», - заявил источник.
Мужчина от полученных травм скончался на месте. По данному делу СК по региону организовал доследственную проверку.