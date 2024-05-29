Стали известны подробности гибели мужчины на гидроцикле в Башкирии

Подростки в Тюмени набросились на незнакомого школьника и жестко избили его. Мать пострадавшего Светлана рассказала 360.ru подробности случившегося.

По ее словам, мальчик отделался ушибом мягких тканей шеи и синяками.

«Мы прошли хирурга, потом нейрохирурга. Сказали, что все хорошо и сотрясения нет, просто ушибы мягких тканей шеи. По шее ударили сильно», - подчеркнула женщина.

Она прокомментировала сообщения о том, что мальчика били по голове самокатом. Мать школьника отметила - сын говорил про драку, но ничего не рассказывал про самокат.

«Сын ничего не говорил, что там был самокат. Говорит, что держали. Один держал, а другой бил», - поделилась она.

Женщина отметила, что сына преследовали группа из пяти-шести человек, но избивали его только двое.

«Закинули бумажку за шиворот, обозвали „дауном“. Он ответил, [была] словесная перепалка. Потом догнали, забрали самокат. Он побежал за самокатом, и там уже началось все», - добавила она.

Жительница Тюмени указала, что подростки набросились на мальчика прямо во дворе дома.

«Это все происходило во дворе дома. Он их не знает, поехал просто туда на самокате. С одноклассником они поехали болтики покупать на „блошинку“, рынок такой», - вспомнила мать пострадавшего.

Светлана также рассказала, что родители нападавших подростков до сих пор не связывались с ней.

Ранее в поселке Юго-Камский в Пермском крае школьник ударил мальчика кастетом по лицу. Подросток сломал однокласснику нос, ему предстоит операция.