29 мая 2024, 21:38

Стали известны подробности гибели мужчины на гидроцикле в Башкирии

Global Look Press
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Мужчина, погибший на реке Деме в Башкирии, испытывал недавно купленный гидроцикл. Подробности произошедшего выяснило местное издание «Башинформ».

Уфимский бизнесмен катался на реке с товарищем и 12-летним сыном. Они испытывали новые гидроциклы. Собеседник издания сообщил, что погибший налетел на трос , который связывает переправой два берега, она действует там более 20 лет.

«Мужчине это место, где произошла трагедия, было незнакомо.<…> К слову, голову ему не отрезало, как это растиражировали многие Telegram-каналы, ее сильно деформировало», - заявил источник.

Мужчина от полученных травм скончался на месте. По данному делу СК по региону организовал доследственную проверку.

Башкирия Мужчины Реки
29 мая 2024, 16:47
«По шее ударили сильно». Мать школьника из Тюмени рассказала о нападении из-за самоката
Freepik
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Подростки в Тюмени набросились на незнакомого школьника и жестко избили его. Мать пострадавшего Светлана рассказала 360.ru подробности случившегося.

По ее словам, мальчик отделался ушибом мягких тканей шеи и синяками.

«Мы прошли хирурга, потом нейрохирурга. Сказали, что все хорошо и сотрясения нет, просто ушибы мягких тканей шеи. По шее ударили сильно», - подчеркнула женщина.

Она прокомментировала сообщения о том, что мальчика били по голове самокатом. Мать школьника отметила - сын говорил про драку, но ничего не рассказывал про самокат.

«Сын ничего не говорил, что там был самокат. Говорит, что держали. Один держал, а другой бил», - поделилась она.

Женщина отметила, что сына преследовали группа из пяти-шести человек, но избивали его только двое.

«Закинули бумажку за шиворот, обозвали „дауном“. Он ответил, [была] словесная перепалка. Потом догнали, забрали самокат. Он побежал за самокатом, и там уже началось все», - добавила она.

Жительница Тюмени указала, что подростки набросились на мальчика прямо во дворе дома.

«Это все происходило во дворе дома. Он их не знает, поехал просто туда на самокате. С одноклассником они поехали болтики покупать на „блошинку“, рынок такой», - вспомнила мать пострадавшего.

Светлана также рассказала, что родители нападавших подростков до сих пор не связывались с ней.

Ранее в поселке Юго-Камский в Пермском крае школьник ударил мальчика кастетом по лицу. Подросток сломал однокласснику нос, ему предстоит операция.

Драки Тюмень Школьники
29 мая 2024, 15:47
Свидетелей раздевания школьниц в Воронеже попросили обратиться в Минобразования
РИА «Новости»
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Полиция начала проверку после того, как воронежских школьниц заставили раздеться перед ЕГЭ. Выпускницам пришлось снимать нижнее белье на пороге учебного заведения — при проходе через металлодетектор что-то звенело. Министр образования Воронежской области Наталья Салогубова в своем Telegram-канале сообщила, что идет проверка нарушений во время проведения экзамена.

Полиция начала проверку после того, как воронежских школьниц заставили раздеться перед ЕГЭ. Выпускницам пришлось снимать нижнее белье на пороге учебного заведения - при проходе через металлодетектор что-то звенело. Министр образования Воронежской области Наталья Салогубова в своем Telegram-канале сообщила, что идет проверка нарушений во время проведения экзамена.

Министр отметила, что в приоритете - соблюдение прав ребенка и безопасности на пункте.

«Важно отметить, что до сих пор ко мне не поступило ни одной официальной жалобы от родителей или учеников 11-й школы, что помогло бы провести объективное расследование», - сообщила она.

Салогубова попросила всех свидетелей происшествия обратиться в министерство образования.

Аналитик по безопасности Станислав Веселов отметил, что охрана воронежской школы не имела права досматривать детей. Понятия «осмотр» и «досмотр», отметил эксперт, сильно различаются. Уполномоченный по правам ребенка Ирина Волынец в свою очередь добавила, что заставлять выпускников прилюдно раздеваться - недопустимо.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал обращение , связанное со скандалом в одной из школ Воронежа. Случившееся назвали страшной и циничной ситуацией, унижающей достоинство детей.

ЕГЭ Дети Школы Скандалы Экзамены Полиция Образование
29 мая 2024, 15:37
Мощный коммунальный фонтан перевернул машину в Самаре
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В Самаре из-под земли забил фонтан. Из-за коммунальной аварии пострадала иномарка. Об этом сообщил телеканал «Россия Самара».

ЧП произошло в районе перекрестка улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко. Очевидцы предположили, что там располагается колодец. Фонтан начал бить из-под земли почти до высоты девятиэтажного дома.

Из-за коммунальной аварии повреждения получила иномарка Kia. Машину опрокинуло на бок струей воды. Власти Самары сообщили, что в результате гидравлических испытаний специалисты обнаружили дефект на теплосети. Ремонтная бригада выехала на место, участок теплосети отключили.

Весной в Нижнем Новгороде из-за аварии на линии электропередач раздался взрыв. Никто из жителей не пострадал, а система перешла на резервную схему работы.

Иномарки Машины Коммунальные аварии
29 мая 2024, 14:35
Баллон с газом разорвался в гостинице в Чебоксарах
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В гостинице в Чебоксарах разорвался баллон с газом, находившийся под давлением. Это произошло в помещении ресторана, где находились посетители и персонал, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Чувашия. Информации о пострадавших нет.

Гостиница расположена на улице Ярославской.

Прокуратура Ленинского района Чебоксар начала проверку по факту происшествия. Специалисты выяснят все причины и обстоятельства случившегося, оценят организацию безопасности при эксплуатации кухонного и другого оборудования в ресторане и примут меры прокурорского реагирования, если на то будут основания. Прокуратура района также проконтролирует ход и итоги процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами.

На место выехал исполняющий обязанности прокурора района Александр Марков. Он организовал координацию деятельности всех спецслужб и правоохранителей на месте.

В конце апреля мощный взрыв газа произошел в отеле в Туапсе.

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