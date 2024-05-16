16 мая 2024, 07:27

Стали известны подробности гибели мотоциклиста под колесами трамвая в Москве

Телеканал «360»
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Погибший в Духовском проезде мотоциклист попал в аварию, будучи пьяным. Он умер под колесами трамвая, когда скрывался с места ДТП. Источник 360.ru показал последствия столкновения.

Мотоциклист, по словам источника, выпивал, а потом решил покататься по тротуару. Когда ехал, задел автомобиль, а бросившись наутек, угодил под трамвай в Духовском проезде.

Он получил тяжелые травмы, так как ездил без шлема , и скончался на месте ДТП. Из-за аварии в районе остановки «Духовской переулок» в четвертом Рощинском проезде маршруты общественного транспорта временно изменили. Дептранс Москвы сообщал о задержке трамваев № 26 и № 38.

Большая пробка образовалась 15 мая на ЦКАД из-за аварии.

Стрела манипулятора снесла металлическую конструкцию с указателями. 360.ru показал видео с места ДТП.

Мотоциклы ДТП Алкоголь Москва
16 мая 2024, 04:29
Бросавшегося на людей в центре Челябинска нудиста увезли в «психушку»
РИА «Новости»
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В Челябинске задержали мужчину, который в голом виде ходил по улицам города и бросался на прохожих. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«Мужчина был задержан <…> и передан прибывшим врачам для помещения его в психоневрологическое медучреждение», - рассказали в ведомстве.

Личность мужчины к настоящему моменту не установили.

Ранее москвичку, которая в голом виде в продуктовом магазине «молилась» на банки с консервированными ананасами , отправили в психбольницу. Девушка бросалась на покупателей и просила отвести ее к «отцу по имени Вечность». Диагноз предстоит установить специалистам.

Врачи Россия Челябинск
16 мая 2024, 02:28
Тело пропавшей три дня назад в Ульяновской области девочки нашли в овраге
РИА «Новости»
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Пропавшую три дня назад в Ульяновской области 12-летнюю девочку с особенностями развития обнаружили мертвой в овраге лесного массива. Об этом в Telegram-канале сообщило региональное управление СК РФ.

«В результате проводимых мероприятий тело пропавшей девочки было обнаружено в овраге лесного массива», - говорится в сообщении ведомства.

О гибели ребенка также сообщило местное подразделение поискового отряда «ЛизаАлерт».

Следствие установило, что девочка пропала во время прогулки 12 мая около 14:00 в селе Славкино. Следователи выехали на место сразу после поступления заявления от матери ребенка. По информации отряда «ЛизаАлерт», к поискам подключились добровольцы из шести регионов, штаб работал круглосуточно.

Дети СК РФ
15 мая 2024, 22:51
«Утонула в кипятке». Владелец провалившегося под землю авто — о ЧП в Петербурге
Пресс-служба МЧС
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Машина, которая оказалась на месте прорыва трубы горячего водоснабжения на улице Ярослава Гашека в Санкт-Петербурге, восстановлению не подлежит. Об этом в беседе с 360.ru рассказал владелец пострадавшего в зоне аварии автомобиля Сергей Барабанов.

По его словам, он привез свою тещу на обследование в клинику. И пока они находились в медицинском учреждении, произошла авария.

При этом он опроверг появившуюся в некоторых СМИ информацию, что он пострадал в результате происшествия.

«За происходящим я наблюдал издали. Мы вышли [из клиники], когда все уже произошло. Я увидел только верхнюю часть машины, задранную над асфальтом», - рассказал потерпевший.

Самого момента аварии он не видел.

«Меня даже не пустили близко подойти, чтобы посмотреть, что происходит. Очень грамотно работали службы МЧС и пожарные. Поэтому я к машине не подходил. Я не пострадал. <…> Скорее всего, она (машина - прим. ред.) восстановлению не подлежит. Она утонула в кипятке. Моторный отсек весь был в кипятке», - подчеркнул он.

Также автовладелец рассказал что, организация, отвечающая за работу местных теплосетей, пообещала выплатить компенсацию.

Сегодня, 15 мая, на улице Ярослава Гашека в Санкт-Петербурге прорвало трубу с кипятком. Из-за коммунальной аварии пострадали припаркованные рядом автомобили.

Санкт-Петербург Машины Коммунальные аварии
15 мая 2024, 22:28
«Ребята молодые, горячие». Тренер убитого в Миассе боксера рассказал о пострадавших
Freepik
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Известного в Миассе боксера Рудольфа Мацеленко и его брата Игната расстреляли на стадионе «Южный». Игнат умер на месте, Рудольфа госпитализировали. Бывший тренер спортсменов Александр в беседе с 360.ru предположил, из-за чего могла начаться ссора между его подопечными и стрелявшим.

«Ребята такие пыльные, горячие. Может, с кем-то где-то поругались, молодые», - пояснил тренер.

Александр отметил, что Рудольф перестал у него тренироваться и после этого они общались довольно редко. Однако в Родительский день встретились с братьями на кладбище. После этого тренер уехал в Екатеринбург.

По словам Александра, Игнат звонил ему и просил снова тренировать их с братом, на что он ответил: «Приеду - поговорим». Однако поговорить уже не смогли, Игната убили в бытовой ссоре. Тренер добавил, что про угрозы в адрес боксеров он ничего не знает.

«Рудольф талантливый спортсмен был. В последнее время не тренировался», - отметил собеседник издания.

Перестрелка на стадионе произошла 14 мая в вечернее время. Один из участников конфликта открыл огонь , в результате которого Рудольф оказался на больничной койке, а Игнат скончался. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Спортсмены Уголовное дело Убийства Бокс Екатеринбург

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