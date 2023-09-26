Стали известны подробности ДТП кортежа с мигалками в центре Москвы

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По данным СМИ, ранее Mersedes был закреплен за главой «Роснефти» Игорем Сечиным. За кем сейчас числится автомобиль, оперативно выяснить не удалось.

Авария произошла в центре Москвы, на Остоженке. Кортеж с мигалками проехал на красный сигнал светофора. Справа приближался другой автомобиль. Первые участники движения не пропустили его. В результате ДТП джипу снесли передний бампер, а кортеж скрылся с места происшествия.

Видео с места аварии попало в распоряжение редакции телеканала «360». Как видно на кадрах, автомобилю дорожно-патрульной службы при аварии значительно помяли правые двери. Там также сработали подушки безопасности.

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