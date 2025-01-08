Стали известны имена погибших после атаки БПЛА в Энгельсе сотрудников МЧС
Двое сотрудников МЧС России погибли в Саратовской области при выполнении служебного долга. Позднее пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале назвала их имена.
Геннадий Афанасьев возглавлял первую пожарно-спасательную часть 3-го пожарно-спасательного отряда. В боевых подразделениях Саратова он тушил пожары более четырех лет.
Свои соболезнования родным и близким погибших выразил глава МЧС РФ Александр Куренков.
«Это невосполнимая утрата для семей наших сотрудников и для министерства. Пожарные России скорбят о гибели боевых товарищей. Светлая память героям. Они выполнили свой долг до конца», - приводит пресс-служба МЧС слова Александра Куренкова.
Минувшей ночью Энгельс и Саратов подверглись массированной атаке беспилотников. В Энгельсе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за крупного пожара на предприятии.
Ведомство скорбит о гибели Жаслана Телеупова и Геннадия Афанасьева.
Жаслан Телеупов работал в российском чрезвычайном министерстве с 2019 года. Он был старшим пожарным четвертой пожарно-спасательной части.