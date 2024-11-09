Стали известны детали отравления многодетной семьи в Тверской области

Мать семейства не исключила, что оно стало причиной отравления семьи и смерти ее двухлетней дочери. Мясо ели все - она с мужем и трое детей. Продукт еще остался, его отправят на экспертизу.

Об отравлении семьи в Вышнем Волочке стало известно ранее в субботу, 9 ноября. После ужина накануне в больницу угодила вся семья, двухлетнего ребенка спасти не удалось. Остальных в тяжелом состоянии направили в тверскую больницу, расследованием занимается Следственный комитет.

В начале ноября в Московском районе Рязани неизвестным веществом отравилась семья из трех человек. Ребенка доставили в областную детскую клиническую больницу, а его родители поступили в областную клиническую больницу.