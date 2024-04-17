17 апреля 2024, 12:26

Стали известны детали ликвидации террориста рядом синагогой в Москве

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Террориста, планировавшего нападение на синагогу Федерации еврейских общин России «Даркей Шалом» в Отрадном, ликвидировали недалеко от религиозного здания. Об этом РИА «Новости» рассказал глава общины раввин Довид Карпов.

«Мне сообщили знакомые, что задержание проходило на Березовой аллее», - добавил Карпов.

После ликвидации террориста ФСБ провела оперативные мероприятия в самой синагоге. В религиозное учреждение приезжали правоохранители, расспрашивали людей, интересовались камерами видеонаблюдения.

«В прошлый раз (в марте - прим. ред.) был несостоявшийся теракт, у террористов нашли карту, на которой точкой была отмечена наша синагога», - заметил раввин.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в культовом еврейском учреждении Москвы 11 апреля, сообщал RT. В этот день там было много людей. Боевиком оказался 22-летний иностранец, побывавший в тюрьме у себя на родине. Мужчина оказал силовикам вооруженное сопротивление, поэтому правоохранителям пришлось открыть ответный огонь.

По данным ФСБ, боевик хранил самодельное взрывное устройство под матрасом. Мужчина жил неподалеку от синагоги, внимания соседей не привлекал.

Задержания ФСБ Россия Мужчины Боевики Москва
17 апреля 2024, 12:31
«Со страхом ждем». Жительница Кургана предупредила об угрозе перелива воды через дамбу
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Разлившаяся река Тобол затопила пригород Кургана, вода подошла к многоэтажным домам. Многие люди эвакуировались, оставив вещи и животных. Жительница садового товарищества «Черемушки-4» рассказала «360» о риске перелива воды через дамбу.

«В Кургане сирены включаются каждые два часа. А так обстановка сейчас спокойная. С соседями разговаривала, они на рабочих местах, все работают», - заявила она.

Укрепление дамбы Эвакуацию из СНТ «Черемушки-4» провели, но выехали не все. Жители опасаются, что дамба не выдержит. Курган расположен вдоль реки Тобол, и многие районы, по словам женщины, оказались в зоне подтопления. Со стороны города и многоэтажных домов защитное сооружение укрепили мешками с глиной и водоналивными конструкциями, но садовые общества остались беззащитными.

Затопленные улицы «Очень быстро вода пришла, очень сильное течение. Еще вчера подтоплялись последние несколько домов, а сегодня утром уже половина Центральной улицы затоплена», - сообщила она.

Женщина добавила, что вода текла с двух сторон - от старой поймы и Ботанического шоссе. Поток, по ее словам, замедлился, но не остановился. Участок собеседницы «360» остался на незатопленной части Центральной улицы, но если уровень воды поднимется, то его тоже накроет.

Собеседница канала пожаловалась, что многие жители пригорода Кургана бросили домашних животных на затопленных территориях. Вывозить их пришлось добровольцам.

«К сожалению, некоторые питомцев оставили на даче - и собак, и кошек. Сейчас волонтеры вывозят их. Я тоже скоро поеду помогать. У меня свой приют, я вывезла все 30 кошек и пять собак», - сказала она.

Уровень воды в реке Тобол превысил опасную отметку. Объявили эвакуацию из микрорайона Тополя.

Жительница поселка Теплый Стан рассказала «360» о подтоплении в Малом Чаусове , Глинках и на шоссе Тюнина.

Затопленные улицы «Очень быстро вода пришла, очень сильное течение. Еще вчера подтоплялись последние несколько домов, а сегодня утром уже половина Центральной улицы затоплена», - сказала она.

Женщина рассказала, что вода текла с двух сторон - от старой поймы и Ботанического шоссе. Поток, по ее словам, замедлился, но не остановился. Участок собеседницы «360» остался на незатопленной части Центральной улицы, и если уровень воды поднимется, его тоже накроет.

а «В Кургане сирены включаются каждые два часа. А так, обстановка сейчас спокойная. С соседями разговаривала, они на рабочих местах, все работают», - заявил она.

Укрепление дамбы Эвакуацию из СНТ «Черемушки-4» провели, но выехали не все. Жители опасались, что дамба не справится. Курган расположен вдоль реки Тобол, и многие районы, по словам женщины, оказались в зоне подтопления. Со стороны города и многоэтажных домов защитное сооружение укрепили мешками с глиной и водоналивными конструкциями, но садовые общества остались беззащитными.


Курган Паводки Курганская область Экология Реки
17 апреля 2024, 12:03
Трехлетняя девочка ушла из дома в Москве. Родители вызвали спасателей
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Орехово-Борисово Южном на юге Москвы потерялась трехлетняя девочка. Родители не заметили, как она самостоятельно ушла из дома, и вызвали спасателей через 40 минут после исчезновения, сообщил источник «360».

Вызов поступил 17 апреля в 11:21 к дому на Гурьевском проезде, 23 корпус 1. Трехлетний ребенок самостоятельно ушел из дома. К моменту обращения за помощью девочку не видели уже 40 минут.

Заявительница назвала приметы пропавшей: рост около одного метра, голубые глаза, собранные в пучок светлые волосы. Ребенка одели в зеленую куртку, темные штаны и цветные кроссовки.

Спустя время девочку нашли и привели в отдел полиции. Туда же вызвали ее мать.

На северо-востоке Москвы произошло массовое ДТП. На проспекте Мира столкнулись девять машин, в том числе мусоровоз - предполагаемый виновник аварии. Один из автомобилей задымился. Движение ограничили по двум полосам. Единственный пострадавший отказался от госпитализации.

Дети МЧС РФ Москва
17 апреля 2024, 11:28
Ситуация с паводком в Белозерском округе в Курганской области стала критической
Читайте нас в: Google Новости
В Белозерском округе Курганской области сложилась критическая ситуация в связи с паводком — жителям следует немедленно эвакуироваться. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

По данным властей региона, уровень воды в районе Кургана стремительно приближается к отметке девять метров. За два часа уровень воды в реке Тобол в Кургане вырос еще на 11 см и достиг 894 сантиметров. Жителям подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа также нужно срочно эвакуироваться. В районе Кетово к 10:00 уровень воды превысил 10 метров. Ночью оттуда уже эвакуировали жителей более 40 улиц.

Людей призвали забирать с собой детей, пожилых и маломобильных родственников и домашних животных, документы и ценные вещи и уезжать, не дожидаясь, пока вода подойдет к дому. Жителям напомнили адреса пунктов временного размещения. Отмечается, что правоохранители охраняют подтопляемые территории от мародеров.

Ранее жительница Кургана назвала «360» самые подтопленные территории.

«Уважаемые жители Белозерского округа, ситуация с паводком критическая. Объемы воды, которые движутся в направлении вашего округа, колоссальны. Отставьте в сторону ваши рассуждения „затопит - не затопит“ - сейчас не время строить версии и делать прогнозы», - процитировало заявление РИА «Новости».

Курган Паводки Курганская область
17 апреля 2024, 11:21
Феминистку Залину Маршенкулову объявили в розыск
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
МВД объявило в федеральный розыск блогера-феминистку Залину Маршенкулову. Соответствующая карточка появилась в ведомственной базе.

Маршенкулову разыскивают по уголовной статье, но без уточнения ее названия.

На днях следователи предъявили Маршенкуловой заочное обвинение в публичном оправдании терроризма. По данным СК, она разместила в Telegram-канале несколько постов, содержание которых попадает под статью об оправдании терроризма. Следствие планирует попросить суд о ее аресте.

По данным Telegram-канала Mash , в арендованной квартире Маршенкуловой в Москве провели обыск. Ее сосед рассказал журналистам, что последний раз видел ее в прошлом году. Квартиру, которую блогер снимала в Вешняках, сдали семейной паре. До обыска супруги не знали, кто раньше там проживал.

Блогеры Полиция

Новости по теме