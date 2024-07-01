Стала известно судьба 13-летнего мальчика, исчезнувшего в Финском заливе

По предварительной информации, причиной случившегося стал несчастный случай - мальчик не умел плавать, но все равно отправился на пляж в компании друзей.

Спасательную операцию проводили почти сутки с перерывами на ночь из-за неблагоприятных погодных условий - в районе происшествия дул сильный ветер. В воскресенье примерно в 14:00 тело подростка обнаружили в воде.

Ранее брянский выпускник утонул после вечеринки с одноклассниками. Он решил искупаться в реке Беседь, зашел в воду, но на поверхность так и не вышел. Как отметили в МЧС происшествие случилось в месте, не предназначенном для купания.