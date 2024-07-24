Стала известна возможная причина взрыва автомобиля в Москве

«Пострадавшими при детонации устройства во внедорожнике на Синявинской улице оказались мужчина и его жена. Одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью мужчины», - сказал собеседник агентства.

Сейчас правоохранители допрашивают очевидцев и свидетелей.

Автомобиль Toyota Land Cruiser подорвали во дворе ЖК «Молжаниново» ранним утром 24 июля. Местные жители рассказали, что услышали взрыв и звук бьющихся стекол , а затем ощутили запах гари. Рядом с искореженной машиной они увидели лежавшего на земле мужчину. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Подорванная иномарка могла принадлежать военному. По одной из версий, владелец - офицер ГРУ. Взрывчатку заложили под водительское кресло.

Очевидец происшествия рассказал «Известиям» , что водителю оторвало ногу. Когда пострадавшего выносили из машины, он был в сознании. Ранее 360.ru показал новые кадры с места ЧП.

Одна из версий подрыва внедорожника с людьми на севере Москвы - покушение на убийство. Об этом РИА «Новости» рассказали в правоохранительных органах.