Стала известна возможная причина ссоры пары, погибшей в BMW в Краснодаре

Автомобиль BMW рухнул с третьего этажа паркинга ТЦ на улице Володи Головатого 26 июня. Находившиеся в иномарке водитель Рафаэл, Екатерина и ее сын погибли на месте.

По данным издания, женщина была замужем за другим, но беременна от Рафаэля.

«Они с Катей планировали делать тест на отцовство при рождении. Он был ее любовником. Муж часто „палил“ их, но ничего не делал. Он (Рафаэл - ред.) не знал, от кого ребенок, потому что она была замужем за другим. Это было причиной многих конфликтов», - уточнила подруга Екатерины.

Она предположила, что пара повздорила и Рафаэл припугнул любовницу, повысив скорость.

Собеседница агентства уверена, что мужчина не стал бы намеренно убивать людей. Она отметила, что своих детей у него не было, и он точно ждал этого ребенка.

За пару часов до случившегося Катя заговорила о смерти. Она поинтересовалась у пользователей Сети, что бы они сделали в последний день жизни.