Стала известна вероятная причина пожара на складе в Мытищах

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По словам собеседника, внутри здания проходили работы. Для обогрева помещения использовали газовую печь, которая, вероятно, стала причиной возникновения пожара.

Работник организации рассказал «360», что возгорание произошло в помещении с автозапчастями, внутри находились и горючие вещества.

Склад на Силикатной улице в Мытищах вспыхнул ранее в понедельник, «360» показывал ЧП на видео. Пресс-служба МЧС по Московской области уточняла, что на месте происшествия задействовали восемь единиц специальной техники и более 30 спасателей.

Позднее сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на площади 600 квадратных метров. Информация о пострадавших или погибших не поступала. Региональная прокуратура в связи с пожаром взяла под свой контроль установление причин произошедшего.