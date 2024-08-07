Стала известна судьба пропавшего в Приморье легкомоторного самолета

ЧП произошло на станции метро «Дмитровская». Очевидец рассказал 360.ru, что на платформе на 10 минут выключился свет. Он прислал кадры, сделанные в периоды включения света.

По информации собеседника издания, отключение продолжалось около 10 минут, работало аварийное освещение.

«Находиться там в тот момент было ужасно на самом деле. У всех была паника, люди все в шоке. Все это продолжалось около 10 минут. Следующий рейс тоже был тревожным, вагоны ехали максимально медленно с остановками и кто-то орал», - рассказал участник событий.

Позже дептранс Москвы сообщил, что станция метро «Дмитровская» работает в штатном режиме.

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