07 августа 2024, 02:36

Стала известна судьба пропавшего в Приморье легкомоторного самолета

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Пропавший накануне в Приморском крае легкомоторный самолет потерпел крушение. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ЕДДС региона.

Самолет обнаружили в двух километрах от населенного пункта Стеклянуха Шкотовского муниципального округа.

«Пилот и пассажир погибли. Дальнейшая информация уточняется», - сообщили в едином диспетчерском центре.

Самолет BRISTELL RG вылетел с аэродрома Пушистый в Сахалинской области. В районе Лысой горы в Приморье пилот перестал выходить на связь. На борту кроме пилота был один пассажир, спасатели не смогли обнаружить воздушное судно. СК возбудил уголовное дело из-за исчезновения самолета.

Приморье Авиакатастрофы Самолеты
06 августа 2024, 21:12
«Паника и шок». На станции метро «Дмитровская» отключился свет
РИА «Новости»
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ЧП произошло на станции метро «Дмитровская». Очевидец рассказал 360.ru, что на платформе на 10 минут выключился свет. Он прислал кадры, сделанные в периоды включения света.

По информации собеседника издания, отключение продолжалось около 10 минут, работало аварийное освещение.

«Находиться там в тот момент было ужасно на самом деле. У всех была паника, люди все в шоке. Все это продолжалось около 10 минут. Следующий рейс тоже был тревожным, вагоны ехали максимально медленно с остановками и кто-то орал», - рассказал участник событий.

Позже дептранс Москвы сообщил, что станция метро «Дмитровская» работает в штатном режиме.

Московский Метрополитен недавно отметил свое 89-летие. Самые увлекательные истории о столичной подземке собрал 360.ru.

Электричество Метро Москва
06 августа 2024, 19:13
Задержанные газовики последними проверяли рухнувший в Нижнем Тагиле дом
Пресс-служба МЧС
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Трое задержанных газовиков компании «Газэкс» в последний раз проверяли пятиэтажку в Нижнем Тагиле 24 июня — за 40 дней до взрыва газа. Об этом сообщило РИА «Новости».

В компании подтвердили, что именно эти мастер и два слесаря провели последнее техническое обслуживание в доме, который в результате обрушился. Мужчин задержали в рамках уголовного дела о невыполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Из-за взрыва погибли 10 человек , еще 26 жителей многоэтажки пострадали. По данным Следственного комитета, из-за ЧП разрушились 15 квартир. По версии следствия, причиной взрыва была детонация газово-воздушной смеси.

Как напомнил RT , потерявшим имущество жильцам дома выплатят по 500 тысяч рублей. Администрация Свердловской области указала, что уже получила средства для приобретения новых квартир для жителей трех разрушенных подъездов пятиэтажки.

Трое задержанных газовиков компании «Газэкс» в последний раз проверяли пятиэтажку в Нижнем Тагиле 24 июня - за 40 дней до взрыва газа. Об этом сообщило РИА «Новости».

Задержания Обрушения Газ
06 августа 2024, 18:44
Железнодорожное сообщение на перегоне Симферополь — Джанкой приостановили
Unsplash
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Движение составов на участке железной дороги Симферополь — Джанкой на два часа приостановят. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Крыма.

Движение составов на участке железной дороги Симферополь - Джанкой на два часа приостановят. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Крыма.

Движение поездов перекроют по техническим причинам. Подробности перекрытия железнодорожного сообщения ведомство не привело, сообщил RT.

Ранее в Крыму несколько раз приостанавливали движение по Крымскому мосту. Водителей просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников переправы. Мост перекрыли после появления беспилотников самолетного типа и безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря. Военные ликвидировали аппараты, которые направлялись к полуострову.

Крым Поезда
06 августа 2024, 18:37
Пристававшего к пассажирке московского таксиста арестовали на 10 суток
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Таксиста, пристававшего к пассажирке, арестовали на 10 суток за неповиновение полицейскому. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Мужчина отказался выполнять законные требования правоохранителя проследовать в ОМВД для разбирательств по ранее совершенному правонарушению.

«Сотрудники полиции принудительно доставили Абдахова в отдел», - передали в пресс-службе.

Арестованный таксист попросил пассажирку показать грудь для «оплаты» поездки. Мужчина неоднократно приставал к женщинам, снимал домогательства на видео и публиковал их в Сети. В суде назвали действия мужчины минимум унижением достоинства клиенток.

Выяснилось, что мужчина жил в Дагестане в городе Избербаше, а затем переехал в Москву. Удостоверение таксиста он получил в 2020 году. Водитель успел насобирать несколько штрафов и привлечь внимание приставов.

Ранее инструктор курсов самообороны Максим Шрамков рассказал женщинам, как защитить себя от агрессивного таксиста. Специалист поделился необычной «тактикой котика».

Домогательства Суд Видео Такси Полиция Москва

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