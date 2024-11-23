23 ноября 2024, 13:29

Стала известна причина заболевания детей в Чувашии

РИА «Новости»
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Причиной массового заболевания учеников школы в Новочебоксарске стал норовирус у двух работников организации питания. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

По информации Минздрава региона, в общей сложности в медицинские учреждения Новочебоксарска обратились 217 детей, у 203 обнаружили норовирус. Все дети успешно выздоровели.

«Заболевание норовирусом двух работников организации питания АО „Чебоксарский хлебозавод“ № 2 стало источником распространения инфекции», - написал губернатор.

По его словам, оперативные службы опросили 1342 человека из контактировавших с заболевшими. Клинический проявлений инфекции не обнаружили, все чувствуют себя удовлетворительно.

«Поручил провести оценку действий управления образования администрации муниципалитета, а также главы города», - добавил Николаев.

Ранее россиянам рассказали, как избежать заболевания норовирусной инфекцией.

Дети Болезни Чувашия
23 ноября 2024, 02:03
Российские врачи спасли подростка, засунувшего в уретру 46 магнитов
Freepik
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Во Владимире врачи Детской областной клинической больницы спасли 16-летнего подростка, засунувшего в уретру цепочку магнитных шариков. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Подросток поступил в больницу в экстренном порядке, жаловался на боли внизу живота. Его направили на рентген, показавший скопление магнитов в мочевом пузыре. По словам пациента, он засунул магниты в уретру около двух лет назад, а потом забыл про них.

«В отделении после подтверждения диагноза нашими врачами проведена цистотомия, инородные тела (46 магнитных шариков) удалены из мочевого пузыря», - уточнили в медучреждении.

В ОДКБ не стали пояснять, зачем парень затолкал инородные предметы в уретру.

В начале года в Новороссийске 14-летний подросток также попал в больницу с жалобами на боли. Врачи прооперировали юного экспериментатора, удалив из мочевого пузыря ребенка 40 магнитных шариков.

Дети Врачи Россия
23 ноября 2024, 01:48
Приехавшего на лечение в Екатеринбург парня нашли мертвым в лесу
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Уроженец Удмуртии уехал на лечение в Екатеринбург 5 сентября, через несколько дней перестал выходить на связь. Его тело нашли в лесу, сообщили в группе в поисково-спасательного отряда «ПСО Воткинск» в соцсети «ВКонтакте».

«Найден. Погиб», - уточнили в отряде.

Молодой человек уехал из дома в городе Воткинск на личном автомобиле Lada Priora белого цвета. С 13 ноября Караваев пропал, перестав выходить на связь с родными. Как сообщили поисковики, мужчина нуждался в медицинской помощи. О его смерти стало известно 22 ноября.

Брошенный автомобиль Караваева нашли несколько дней назад на ЕКАД, уточнило издание E1.ru. По словам очевидцев, машину успели вскрыть и начали растаскивать на запчасти, а затем вообще угнали. Они связались в соцсетях с друзьями парня, те приехали и стали обыскивать лес. Тело Караваева нашли недалеко от машины.

Ранее на Урале скончался 16-летний подросток , выпивший на вечеринке пол-литра абсента.

Урал Смертность Удмуртия Дороги Мужчины Екатеринбург Машины
22 ноября 2024, 23:42
«Он просто никакой». Мигранты напали на заступившегося за женщину хоккеиста в Одинцове
РИА «Новости»
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В Одинцовском городском округе хоккеист заступился за женщину, которая сделала замечание шумным приезжим. Он получил удар ножом и попал в больницу. Полиция задержала одного человека, но жена потерпевшего Анастасия Мещерякова сообщила 360.ru о двух агрессорах.

Конфликт, по ее словам, произошел в поселке Барвиха. Местная жительница сделала замечание соседу-мигранту, который сильно шумел, но получила в ответ оскорбления. Муж собеседницы 360.ru услышал это и тоже сделала замечание, тогда гнев обратился в его сторону.

«Изначально, насколько мне известно, был один человек. Далее уже выбежал второй, произошли эти действия, с ножевым ранением. Именно ножевое ранение нанес второй», - сказала жена потерпевшего.

Картину преступления удалось восстановить по показаниям свидетелей, так как сам хоккеист перенес операцию и находится в реанимации. Жена сообщила, что он испытывает боль и постепенно приходит в себя, врачи дадут более подробные подробности завтра.

«Я к мужу заходила. Особо не удалось поговорить, так как он просто никакой. Ждем. Как говорится, накажут всех виновных, я очень на это надеюсь», - сказала она.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части второй статьи 111 УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и задержали 22-летнего иностранца.

Пресс-служба Прокуратура Московской области сообщила, что он признал вину. Суд заключил мужчину под стражу до 22 января 2025 года.

Одинцово Драки Уголовное дело Мигранты Москва
22 ноября 2024, 12:58
«Он в реанимации». В Барвихе приезжие ударили ножом хоккеиста, заступившегося за девушку
РИА «Новости»
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Приезжие из Азербайджана ударили ножом жителя поселка Барвиха Дениса М., заступившегося за девушку. О состоянии пострадавшего сообщил 360.ru его брат Евгений.

«Знаю, что прооперировали. <…> Он в реанимации», - рассказал он.

Местные паблики сообщили, что приезжие шумели, соседка сделала им замечание. В ответ ее начали оскорблять. После этого в конфликт вмешался Денис, но получил проникающее ранение. Напавших задержали.

Также они сообщили, что Денис занимается хоккеем.

Пресс-служба подмосковного главка МВД сообщила, что полицейские проводят проверку и позже примут необходимое процессуальное решение.

Ранее мигранты толпой избили жительницу Красногорска , которая сделала им замечание из-за незаконной продажи алкоголя. Она заявила, что с нее также сорвали золотую цепочку.

Одинцово Мигранты Россия Азербайджан

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