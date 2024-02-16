16 февраля 2024, 07:53

Стала известна причина стрельбы в Канзас-Сити, где пострадали 29 человек

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Правоохранители не рассматривают версии о терроризме после стрельбы на параде в Канзас-Сити, заявили в полиции города. Об этом написало издание USA Today

В среду, 14 февраля, на параде в честь игроков «Супербоула» произошла стрельба. В результате пострадали 29 человек, у 19 из них - огнестрельные ранения.

«Стрельба никак не связана с терроризмом или домашним экстремизмом», - рассказали в правоохранительных органах.

По данным полиции, речь идет о личном конфликте. Полицейские уже задержали трех подростков, одного из которых позднее освободили. Расследование происшествия продолжается.

В числе пострадавших оказались 11 детей в возрасте от шести до 15 лет. Американские власти неоднократно выражали обеспокоенность из-за случаев стрельбы в школах и на публичных мероприятиях, призывая жестко контролировать оборот огнестрельного оружия в стране.

США Стрельба Полиция
16 февраля 2024, 08:03
Продуктовый магазин посреди ночи сгорел в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Ночью 16 февраля в Екатеринбурге произошел пожар в продуктовом магазине. Горели продукты в складском помещении. К утру возгорание ликвидировали, сообщило Главное управление МЧС России по Свердловской области.

Пожар произошел около двух часов ночи (полночь по московскому времени). Спасателей вызвали в двухэтажный магазин на площади Жуковского. Горела готовая продукция в складском помещении на первом этаже.

На тушение направили 21 специалиста с шестью единицами техники. За полчаса возгорание локализовали, а к 02:52 (00:52 по московскому времени) открытый огонь ликвидировали. Еще спустя три часа огнеборцы завершили проливку и разбор конструкций. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Возгорание произошло в магазине «Верный», сотрудники уцелели, сообщил E1.ru. Начальник караула восьмой пожарной части Кирилл Легенький сообщил журналистам, что большая часть товаров пострадала из-за задымления.

Двухэтажный жилой дом загорелся в Астрахани. Огонь охватил 400 квадратных метров.

Пожары МЧС РФ Магазины Екатеринбург
16 февраля 2024, 06:14
Жилой дом вспыхнул в Кировском районе Астрахани
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В Кировском районе Астрахани загорелся двухэтажный жилой дом. Огонь перекинулся на крышу и внутреннюю отделку, сообщило Главное управление МЧС России по Астраханской области.

Пожарных вызвали в 04:59 (03:59 по московскому времени) к дому на площади Шаумяна, 24. Горела кровля, внутренняя отделка и личные вещи жильцов. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

К тушению привлекли 36 специалистов и 12 единиц техники. Пожарно-спасательные подразделения работали по повышенному рангу. Информация о пострадавших не поступала. Дом к моменту пожара частично расселили, трех жильцов отправили в пункт временного размещения.

В Курской области 15 февраля загорелись три резервуара с топливом на нефтебазе, которую атаковал беспилотник. В интернете опубликовали видео возгорания. Пожар локализовали, а к вечеру открытый огонь ликвидировали. В тушении задействовали 165 человек и 35 единиц техники.

Пожары МЧС РФ
16 февраля 2024, 04:20
В Благовещенске умер пострадавший в пожаре ребенок
РИА «Новости»
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В Благовещенске скончался трехлетний ребенок, пострадавший во время пожара в квартире в начале февраля. На мать мальчика завели уголовное дело. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба СУ СК России по Амурской области.

Следователи завели в отношении матери второе уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. До этого правоохранители возбудили дело по статье об оставлении ребенка в опасности. Уголовные дела соединили в одно производство.

По данным следствия, женщина оставила своего трехлетнего сына одного в квартире и закрыла входную дверь. Спустя время там произошел пожар.

«Извлеченный пожарными из горящего помещения мальчик с тяжелыми ожогами тела был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия врачей, скончался 15 февраля», - уточнило ведомство.

Идет расследование.

Ранее в Москве кот Кузя спас 10-летнего мальчика от пожара. Ребенок учил уроки и не заметил, как натяжной потолок загорелся и рухнул на диван. Животное увидело пламя, прибежало к мальчику и стало громко мяукать, привлекая внимание.

Смертность Уголовное дело Пожары Дети Россия Следственный комитет России
16 февраля 2024, 03:36
Два человека пропали после затопления судна в Каспийском море
РИА «Новости»
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Маломерное судно с пассажирами затонуло в Каспийском море. На борту находились двое пассажиров и судоводитель. Об этом сообщила пресс-служба западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в своем Telegram-канале.

Днем в четверг, 15 февраля, из-за ухудшения погодных условий судно перевернулось в семи километрах от берега. Находившиеся на борту люди оказались в воде. Двое из них пропали без вести, а третьего спустя три часа после крушения подобрала проходящая лодка. Пострадавшего отправили в больницу, поиск пропавших продолжается.

Следователи устанавливают обстоятельства опрокидывания судна, проводится доследственная проверка.

В начале февраля в Махачкале легковой автомобиль упал в водный канал. В результате ДТП пострадали два ребенка восьми и 12 лет. Детей госпитализировали, врачи оценили их состояние как крайне тяжелое. Пострадавших подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Корабли Шторм

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