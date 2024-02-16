Стала известна причина стрельбы в Канзас-Сити, где пострадали 29 человек

В среду, 14 февраля, на параде в честь игроков «Супербоула» произошла стрельба. В результате пострадали 29 человек, у 19 из них - огнестрельные ранения.

«Стрельба никак не связана с терроризмом или домашним экстремизмом», - рассказали в правоохранительных органах.

По данным полиции, речь идет о личном конфликте. Полицейские уже задержали трех подростков, одного из которых позднее освободили. Расследование происшествия продолжается.

В числе пострадавших оказались 11 детей в возрасте от шести до 15 лет. Американские власти неоднократно выражали обеспокоенность из-за случаев стрельбы в школах и на публичных мероприятиях, призывая жестко контролировать оборот огнестрельного оружия в стране.