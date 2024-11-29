29 ноября 2024, 03:00

Стала известна причина смерти постояльцев соццентра на Алтае

Freepik
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Причиной заболевания, от которого погибли три человека и еще 18 пострадали в социальном центре «Рубикон» в селе Калистратиха Алтайского края, вероятно, была ротавирусная инфекция. Об этом директор центра Алик Гельфенбайн сообщил ТАСС.

«Врачи сказали, что это ротавирусная инфекция. Они взяли все мазки, пробы пищи, продуктов питания», - рассказал Гельфенбайн.

По словам директора центра, результаты анализов станут известны только на следующей неделе. Пока врачи дали предписания тем, у кого симптомов еще нет.

Всего из 28 человек, находившихся в центре, по данным Гельфенбайна, 16 попали в больницу.

Минздрав Алтайского края сообщил, что госпитализировали 18 человек.

Все пострадавшие, по словам собеседника агентства, - пенсионеры и люди предпенсионного возраста, среди которых есть инвалиды.

Как рассказал Гельфенбайн, сначала заболел один человек. К нему сотрудники центра вызвали бригаду скорой помощи, которая дала необходимые предписания. Через несколько дней больному стало хуже.

«Снова вызвали скорую, нам сказали, что не могут его забрать. Уехали, а он на следующий день умер. Через пару дней еще у троих проявились симптомы, потом еще у одного», - пояснил директор.

Ранее правоохранители возбудили уголовное дело по факту этого происшествия. Сейчас следователи допрашивают сотрудников центра.

Пенсионеры Скорая помощь Питание Врачи Продукты
29 ноября 2024, 02:55
Пропавшую 18-летнюю студентку из Подмосковья нашли мертвой в 62 километрах от дома
Unsplash
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Волонтеры обнаружили в лесу тело пропавшей три дня назад 18-летней жительницы Подмосковья. Студентка отправилась на учебу, а затем перестала выходить на связь, сообщило Msk1.

Родители девушки рассказали, что 25 ноября она отправилась в Болшево, студентка собиралась увидеться с сокурсниками. Однако на станции ее не видели.

После этого мать студентки обратилась за помощью в полицию. Она указала, что аккаунты ее дочери в социальных сетях оставались активны все три дня, в течение которых шли поиски.

По данным Msk1, девушку сняли видеокамеры, установленные у входа в СНТ «Звездочка-2». Он расположен в 62 километрах от Ивантеевки. Местные жители в беседе с изданием предположили, что студентка хотела попасть за ворота, но не смогла. Затем она ушла в лес.

Ранее россиянка пропала в Турции. Женщина вышла на прогулку по популярному маршруту и не вернулась в отель.

Волонтеры Женщины Полиция Ивантеевка
29 ноября 2024, 02:46
Применили газ и водомет. Полиция начала разгонять протестующих в Грузии
РИА «Новости»
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Полиция и спецназ применили водомет для разгона демонстрантов, собравшихся у здания парламента Грузии в центре Тбилиси. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на собственного корреспондента с места событий.

Как уточнил журналист, спецсредства применили на улице Чичинадзе, она прилегает к парламенту Грузии. Основная масса протестующих собралась на проспекте Руставели, отсюда людей вытесняет спецназ.

Полиция также использовала слезоточивый газ. На площади перед парламентом дежурят бригады скорой помощи - некоторые пострадавшие от газа уже обратились к врачам за помощью.

Масштабная акция протеста у грузинского парламента в Тбилиси началась вечером в четверг, 28 ноября. В центре города собрались несколько тысяч человек. К демонстрантам присоединялась и президент страны Саломе Зурабишвили, выступившая против действий правительства.

Протесты спровоцировало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Он объявил о приостановке переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз до конца 2028 года.

Грузия Спецназ Протесты Полиция
29 ноября 2024, 00:32
Стальной крюк вошел в мозг 13-летнему пловцу на тренировке
Freepik
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Подросток получил тяжелую травму головы на тренировке в бассейне. Пострадавшего госпитализировали, его удалось спасти, сообщил глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков на своей официальной странице «Вконтакте».

Тринадцатилетний мальчик занимался на тренажере в бассейне в Сортавале, когда струна разделительной дорожки внезапно сорвалась. Фиксирующий крюк влетел подростку прямо в голову и пробил череп. Осколки стального карабина вошли в мозг.

Подростка оперативно доставили в районную больницу. Хирурги извлекли металлический предмет из его головы. В сознание мальчик пришел только через 12 дней, однако сейчас его удалось полностью стабилизировать.

Охлопков отметил, что к настоящему моменту пострадавший уже ходит самостоятельно. С ним занимаются психологи и логопеды. Медики считают, что подросток полностью восстановится. Ранее подросток на мопеде пострадал в ДТП в Кургане. Юноша столкнулся с автомобилем.

Дети Больницы Минздрав Республика Карелия
28 ноября 2024, 23:33
Момент смертельной аварии с мусоровозом в Подмосковье попал на видео
Unsplash
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Женщина погибла под колесами грузовика-мусоровоза в Павловском Посаде. Момент смертельного ДТП попал на видео, ролик разместила пресс-служба полиции Подмосковья в официальном Telegram-канале.

Предварительно стало известно, что водитель, 40-летний мужчина, двигался на грузовике задним ходом и наехал на прохожую, жительницу одного из домов на улице Кирова.

В результате 59-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. Прибывшие на место происшествия медики смогли только констатировать ее смерть.

Полиция начала проверку. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Ранее смертельное ДТП произошло в Домодедове. Источник 360.ru сообщал, что иномарка выехала на встречную полосу и влетела в автобус.

ДТП Видео Полиция Павловский посад

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