Стала известна причина смерти футболиста Лесина

«Экспертиза показала, что он умер от асфиксии - захлебнулся, проще говоря», - сказал он.

По словам Лесина-старшего, родственники провели небольшое расследование и опрашивали свидетелей. Они выяснили, что футболист был в караоке-баре с командой, потом компания пошла в другое заведение, только туда его не пустили.

«Ребята хотели вызвать такси, а он сказал, что подождет их. В 05:00 он вышел из другого бара, потом пошел в сторону моря. Около 08:00 его нашли на берегу. Может, его к берегу прибило, следователь больше ничего не сказал», - добавил отец спортсмена.

Лесин-старший также отметил, что у Алексея был с собой рюкзак с вещами и документы, которые не нашли. У футболиста не было проблем со здоровьем.

Алексей Лесин играл за «Чебоксары», чувашский «Химик-Август» и чебоксарское «Динамо». Церемонию прощания со спортсменом проведут 12 ноября в Чебоксарах.